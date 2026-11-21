नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। ऑटो चलाकर परिवार का गुजारा करने वाले सोनू रैकवार की किस्मत उस समय चमक गई, जब खदान में उन्हें 3.17 कैरेट का हीरा मिला। उन्हें हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है।

सपना आया तो पहली बार लगाई खदान

सोनू ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें रात में सोते समय हीरा मिलने के सपने आ रहे थे। जब नींद खुलती तो उन्हें लगता कि काश यह सपना सच हो जाए। जब उन्होंने यह बात अपने परिवार वालों को बताई, तो सबने खदान लगाने की सलाह दी।