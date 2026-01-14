पन्ना में मकर संक्रांति की खुशी मातम में बदली, पतंग उड़ाते समय चट्टान से गिरकर किशोर की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना जिले के धरमपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने निकल कर आई है । जहाँ मकर संक्रांति के उत्साह के बीच एक मासूम की जान चली गई।

मामला अजयगढ़ के इचोलिया क्षेत्र का है, जहाँ मेला देखने गए 15 वर्षीय विभव सिंह की चट्टान से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि खोरा निवासी विभव पतंगबाजी के उत्साह में इतना मदहोश था कि उसे चट्टान की गहराई का अंदाजा नहीं रहा। संतुलन बिगड़ने से वह सीधे नीचे जा गिरा, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं।

​सूचना मिलते ही धरमपुर पुलिस मौके पर पहुँची और लहूलुहान हालत में किशोर को अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस हादसे ने मृतक के गांव खोरा और इचोलिया क्षेत्र में शोक की लहर बढ़ा दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

यह घटना हमें आगाह करती है कि त्योहार की खुशी में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है।

रीवा में विद्युत लाइन में उलझी पतंग निकालने के प्रयास में करंट से बालक की मौत

रीवा में 11 हजार केवी विद्युत लाइन से उलझी पतंग निकालने का प्रयास कर रहा बालक करंट से बुरी तरह झुलस गया। अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। चौरसिया कालोनी निवासी रामायण चौरसिया का 13 वर्षीय पुत्र कुश चौरसिया बुधवार को घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था।