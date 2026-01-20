मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 04:27:03 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 04:29:40 PM (IST)
    पन्‍ना के अमानगंज में चोरों का 'मेगा अटैक' एक रात, 8 दुकानें और पुलिस को खुला चैलेंज!
    पन्‍ना में हुईं चोरियां।

    HighLights

    1. इस पूरी वारदात की 'लाइव तस्वीरें' सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं।
    2. जिसमें संदिग्ध युवक बेखौफ होकर शटर उचकाते नजर आ रहे हैं।
    3. ​सुबह जब दुकानदारों ने टूटे ताले देखे तो उनके तो होश उड़ गए।

    ​नईदुनिया प्रतिनिधि पन्ना। पन्ना के अमानगंज से हैरान ओर चौकाने वाला मामला सामने आया है जहाँ ठंड के समय काल मे रात के अंधेरे में अगर एक थोड़ी सी आहट भी हो जाए तो आवाज कोसों दूर तक सुनाई देती है लेकिन शांत कहे जाने वाले अमानगंज कस्बा बीती रात चोरों के 'तांडव' से थर्रा उठा।

    शातिर चोरों ने पुलिसिया गश्त की धज्जियां उड़ाते हुए बड़े सवाल खड़े कर दिए है कि एक ही रात में नई और पुरानी बस स्टैंड क्षेत्र में एक ही रात में 8 दुकानों के ताले चटकाकर सनसनी फैला दी है। ​चोरों ने हीरा मोबाइल, भावी जी जनरल स्टोर और लकी कंप्यूटर जैसे प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपना निशाना बनाया।


    इस पूरी वारदात की 'लाइव तस्वीरें' सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं, जिसमें संदिग्ध युवक बेखौफ होकर शटर उचकाते नजर आ रहे हैं। ​सुबह जब दुकानदारों ने टूटे ताले और बिखरा सामान देखा, तो उनके होश उड़ गए। व्यापारियों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है; उनका सीधा सवाल है कि 'अगर मुख्य बस स्टैंड ही सुरक्षित नहीं, तो जनता कहाँ जाए?'

    फिलहाल, पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर जांच टीम गठित कर दी है। लेकिन क्षेत्र में हुई इस घटना की चर्चा इस लिए जोरो पर है क्योंकि एक साथ एक ही रात में बेखौफ चोर 8 अलग अलग स्थानों में ताले तोड़ती रही और पुलिस के आम नागरिकों के सुरक्षा के दावे शून्‍य हो गए।

    मामले के बाद पुलिस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अब टीमें तैयार कर आरोपित को पकड़ने के लिए अपना पूरा सूचना तंत्र एक्टिव कर दिया क्योंकि चोरों ने जो अमानगंज पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह जो खड़े किए हैं वह जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी के बाद ही समाप्त होंगे।

