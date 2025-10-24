MP News: गरीब मजदूर को महज 9 दिनों की मेहनत के बाद मिला चमचमाता हुआ हीरा

नईदुनिया प्रतिनिधि पन्ना। पन्ना की धरा किसी को भी रंक से राजा बना देती है। कुछ ऐसा ही वाक्या पन्ना में एक बार फिर देखने को मिला जहां एक गरीब मजदूर को महज 9 दिनों की मेहनत के बाद चमचमाता हुआ 1.38 कैरेट का जैम्स क्वालिटी का हीरा मिला जिसे मजदूर सुरेश कुमार कोरी ने आज 24 अक्टूबर को हीरा कार्यालय में जमा कराया है। हीरा पारखी ने हीरे की जांच कर नियमानुसार हीरे को जमा कर लिया है।

मजदूर सुरेश कुमार कोरी निवासी बीटीआई चौक पन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि वह किसी तरह मजदूरी का कार्य करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इसी माह की 13 तारीख को उसने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर पटी उथली हीरा खादन क्षेत्र में हीरे की खादन लगाई थी।