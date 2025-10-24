मेरी खबरें
    MP News: गरीब मजदूर को महज 9 दिनों की मेहनत के बाद मिला चमचमाता हुआ हीरा

    मजदूर सुरेश कुमार कोरी ने आज 24 अक्टूबर को हीरा कार्यालय में जमा कराया है। हीरा पारखी ने हीरे की जांच कर नियमानुसार हीरे को जमा कर लिया है। मजदूर सुरेश कुमार कोरी निवासी बीटीआई चौक पन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि वह किसी तरह मजदूरी का कार्य करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 05:31:49 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 06:08:10 PM (IST)
    MP News: गरीब मजदूर को महज 9 दिनों की मेहनत के बाद मिला चमचमाता हुआ हीरा
    मजदूर को मिला हीरा।

    HighLights

    1. मजदूर ने बताया कि उन्होंने पहली बार खदान लगाई।
    2. इन पैसों से अब मकान में छपाई का कार्य करवायेंगे।
    3. अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसे को खर्च करेंगे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि पन्ना। पन्ना की धरा किसी को भी रंक से राजा बना देती है। कुछ ऐसा ही वाक्या पन्ना में एक बार फिर देखने को मिला जहां एक गरीब मजदूर को महज 9 दिनों की मेहनत के बाद चमचमाता हुआ 1.38 कैरेट का जैम्स क्वालिटी का हीरा मिला जिसे मजदूर सुरेश कुमार कोरी ने आज 24 अक्टूबर को हीरा कार्यालय में जमा कराया है। हीरा पारखी ने हीरे की जांच कर नियमानुसार हीरे को जमा कर लिया है।

    मजदूर सुरेश कुमार कोरी निवासी बीटीआई चौक पन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि वह किसी तरह मजदूरी का कार्य करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इसी माह की 13 तारीख को उसने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर पटी उथली हीरा खादन क्षेत्र में हीरे की खादन लगाई थी।


    इसे महज 9 दिनों के बाद 22 अक्टूबर दीपावली के दिन चमचमाता हुआ 1.38 कैरेट का हीरा मिला। मजदूर ने बताया कि हीरे को देख उनकी खुशी का ठिकाना नही रह। दो दिन हीरा कार्यालय बंद होने की वजह से उन्होंने आज हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है।

    मजदूर ने बताया कि उन्होंने पहली बार हीरे की खादन लगाई थी। हीरा नीलामी के बाद मिलने वाले पैसों से वह अपने मकान में छपाई का कार्य करवायेंगे और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसे को खर्च करेंगे। वहीं हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि इस हीरे को आगामी नीलामी में रखा जाएग। हीरे की अनुमानित कीमत करीब डेढ़ लाख के आस-पास आंकी जा रही है।

