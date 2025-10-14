मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Video: पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन का रोमांचक वीडियो, गाड़ियों का पीछा कर दहशत में डाले पर्यटक

    MP Viral Video: पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को उस वक्त रोमांच और डर का अनुभव हुआ जब 8 साल की बाघिन पी-1-41 ने सफारी गाड़ियों का लगभग 200 मीटर तक पीछा किया। यह दृश्य पीपल टोला-सपरना रोड पर कैद हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के दौरान पर्यटक और वाहन चालक घबराकर इधर-उधर भाग गए।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 08:42:55 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 08:44:31 PM (IST)
    Video: पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन का रोमांचक वीडियो, गाड़ियों का पीछा कर दहशत में डाले पर्यटक
    पन्ना टाइगर रिजर्व में रोमांच का नजारा: बाघिन ने दौड़ाई पर्यटकों की गाड़ियां

    HighLights

    1. पन्ना में बाघिन ने पर्यटकों की गाड़ियों का पीछा किया।
    2. पर्यटक भयभीत, वाहन चालकों में अफरा-तफरी।
    3. 8 साल की बाघिन पी-1-41 ने मचाई दहशत।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व हमेशा से ही पर्यटकों के लिए रोमांच और आकर्षण का केंद्र रहा है। 1 अक्टूबर से टाइगर रिजर्व के गेट खुलते ही बड़ी संख्या में पर्यटक बाघों के दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार आज यहां से एक बाघिन का बेहद रोमांचक वीडियो सामने आया है।

    वाहन चालकों में मची भगदड़

    ऐसे ही एक रोमांचक दृश्य का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें 8 साल की बाघिन पी-1-41 ने पर्यटकों की गाड़ियों के पीछे करीब 200 मीटर तक दौड़ लगाई।

    यह घटना रिजर्व क्षेत्र के पीपल टोला–सपरना रोड पर हुई। बाघिन को गाड़ियों की ओर दौड़ते देख वाहन चालकों में भगदड़ मच गई और पर्यटक भयभीत हो गए। इस रोमांचक नजारे को पर्यटकों ने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.