Video: पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन का रोमांचक वीडियो, गाड़ियों का पीछा कर दहशत में डाले पर्यटक

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व हमेशा से ही पर्यटकों के लिए रोमांच और आकर्षण का केंद्र रहा है। 1 अक्टूबर से टाइगर रिजर्व के गेट खुलते ही बड़ी संख्या में पर्यटक बाघों के दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार आज यहां से एक बाघिन का बेहद रोमांचक वीडियो सामने आया है।

वाहन चालकों में मची भगदड़

ऐसे ही एक रोमांचक दृश्य का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें 8 साल की बाघिन पी-1-41 ने पर्यटकों की गाड़ियों के पीछे करीब 200 मीटर तक दौड़ लगाई।

यह घटना रिजर्व क्षेत्र के पीपल टोला–सपरना रोड पर हुई। बाघिन को गाड़ियों की ओर दौड़ते देख वाहन चालकों में भगदड़ मच गई और पर्यटक भयभीत हो गए। इस रोमांचक नजारे को पर्यटकों ने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया।