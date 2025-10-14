MP में दीपावली पर ठक-ठक गैंग सक्रिय, कारों के कांच तोड़कर लेपटॉप-नकदी उड़ा रहे बदमाश

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: दीपावली पर चोरी-लूट और ठगी करने वाला गिरोह अचानक सक्रिय हो गया है। कईं वाहनों के कांच फोड़ कर चोरी कर चुका है। कईं लोगों से टक्कर मारने का आरोप लगाकर रुपये ऐंठ रहा है। पुलिस FIR दर्ज करने से बच रही है। कुछ मामलों में आवेदन लेकर पीड़ितों को टरकाया जा रहा है।

खरीदारी करने वालों पर नजर कांच फोड़ने वाला गैंग तो खरीदारी करने वालों पर नजर रखता है। जैसे ही लोग कार पार्क करते हैं कांच फोड़ कर लैपटाप, मोबाइल, दस्तावेज और नकदी से भरा लेकर फरार हो जाते हैं। MIG थाना क्षेत्र में सोमवार को डाक्टर मनीष जैन के साथ घटना हो गई। स्कीम-74 (विजयनगर) निवासी मनीष ने एबी रोड़ पर लोटस शो रूम के समीप कार खड़ी की थी। कुछ ही देर में बदमाश कांच फोड़ कर लैपटाप, 57 हजार कैश, पांच बैंक के डेबिट कार्ड, चेकबुक, घर की चाबियां, पेनकार्ड, आधार कार्ड आदि चुरा लिए।