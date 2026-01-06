PM मोदी की 'मन की बात' कब सुनेगा पन्ना प्रशासन? ठेका हुआ, राशि आई, फिर भी नहीं बन पाया अजयगढ़ किले का पहुंच मार्ग

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। जिले में ऐतिहासिक और प्राकृतिक संरचनाएं बहुसंख्यक रूप में मौजूद हैं, लेकिन एक खास किला जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास कार्यक्रम मन की बात में उल्लेखित किया था। जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बुंदेलखंड में ऐसे कई किले हैं ग्वालियर, झांसी, अजयगढ़, दतिया; यह किले ईंट पत्थर नहीं हैं, यह हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। संस्कार और स्वाभिमान आज भी इन किलों की ऊंची-ऊंची दीवारों से झांकते हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं आप सभी इन किलों की यात्रा करें, अपने इतिहास को जानें और गौरव महसूस करें।

पर्यटकों की रुचि बढ़ी पर अधिकारियों की उदासीनता बरकरार इस विषय पर जब देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों का ध्यान आकर्षण करवाया तो पर्यटकों की रुचि इन किलों को देखने के लिए बढ़ी, लेकिन दुर्भाग्य कहें या पन्ना जिले के अधिकारियों की उदासीनता, अजयगढ़ किले तक पहुंच मार्ग न होने के कारण और खड़ी चढ़ाई होने के कारण पर्यटक यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाला सच यह भी है कि अजयगढ़ के किले के पहुंच मार्ग और वहां पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आने के कारण मंजूरी न मिल पाने के कारण पूरा कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है।

मोदी की 'मन की बात' और धरातल की हकीकत सवाल यह खड़े होते हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री जब इस विषय को लेकर इतने गंभीर हैं और मन की बात के माध्यम से पूरे देशवासियों से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन किले तक पहुंचने को लेकर सड़क ही मौजूद नहीं है तो लोग कैसे किले तक पहुंचे? और जिले के अधिकारियों से यह सवाल भी बनता है कि आखिर मोदी की मन की बात क्यों अधिकारियों के मन तक नहीं पहुंच पा रही है? और वह जनप्रतिनिधि जो प्रधानमंत्री को अपना आदर्श मानकर विकास कार्यों के लिए हमेशा सजग रहते हैं, वह इस विषय पर क्यों नहीं कार्य कर पा रहे हैं? क्यों किया प्रधानमंत्री मोदी ने अजयगढ़ के किले का जिक्र? पन्ना जिले की ऐतिहासिक धरोहरों में अजयगढ़ का किला (अजय पाल किला) एक बेशकीमती नगीना है। विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित यह किला न केवल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, बल्कि चंदेल राजवंश के शौर्य और कलात्मकता की जीवंत कहानी भी कहता है। अजयगढ़ किला विंध्य की पहाड़ियों पर खुदा 'पत्थरों का इतिहास' बहुत ही पुराना है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पन्ना जिले में स्थित अजयगढ़ का किला इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए कौतूहल का केंद्र है। समुद्र तल से लगभग 1,744 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दुर्ग अपनी अभेद्य घेराबंदी और नक्काशीदार मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है।