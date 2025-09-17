मेरी खबरें
    MP Double Murder: पन्ना में दिल दहलाने वाली वारदात, मां-बेटे के मुंह में कपड़ा ठूंसकर निर्मम हत्या

    MP Double Murder: पन्ना के अजयगढ़ में अज्ञात हत्यारों ने एक किराना दुकानदार महिला और उसके 5 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने दोनों के मुंह में कपड़ा ठूंसकर गला दबाया। महिला का डेढ़ साल का बच्चा सुरक्षित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्काजाम किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 02:43:30 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 02:45:24 PM (IST)
    पन्ना में मां और मासूम बच्चे की निर्मम हत्या से सनसनी।

    HighLights

    1. MP में दहलाने वाली वारदात।
    2. पन्ना में मां-बेटे की निर्मम हत्या।
    3. हत्यारों की तलाश में पुलिस।

    नईदुनिया प्रतिनिधि अजयगढ़: अजयगढ़ थाना के माधोगंज इलाके मे मां और उसके मासूम बच्चे की निर्मम हत्या से इलाके मे हड़कंप मच गया माधोगंज के रहूनिया मे रहने वाली 25 वर्षीय सोनू कुशवाहा पति रामनारायण कुशवाहा व उसके 5 साल के मासूम बेटे की उसके घर पर अज्ञात हत्यारो ने कुरुरता से हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।

    इलाके मे सनसनी

    स्थानिय रहवासी जगमोहन यादव ने बताया कि महिला अपने घर पर ही छोटी सी किराना दुकान चलाती थी महिला का पति पंजाब मे रहकर मजदूरी का कार्य करता है। महिला अपने 2 बच्चों के साथ घर पर थी। घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपियों ने महिला एवं उसके पांच साल के बेटे को मुंह मे कपड़ा ठूस कर उसकी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। आरोपी ने महिला के डेढ़ साल के बच्चे को जीवित छोड़ दिया।

    जगमोहन ने आरोप लगाया है कि हत्यारो ने महिला के घर मे चोरी भी की और उसकी इज्जत भी लूट ली, उन्होंने कहां की उनकी 65 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार ऐसा मामला देखा है ग्रामवासियो ने आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। वही घटना के बाद से पूरे इलाके मे सनसनी फ़ैल गई है वही जनकारी लगने के बाद एसडीओपी व थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौक़े पर पहुंचा और मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।

    दुष्कर्म होने की पुष्टि नहीं

    एसडीओपी राजीव सिंह भदौरिया ने बताया कि मामले की जांच जारी है जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने महिला के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि नहीं की है। मामला क्या है यह पुलिस विवेचना उपरांत ही स्पष्ठ हो पायेगा। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप के हालात बने हुए है। हालांकि घटना के बाद गुस्साए ग्रामवासियों ने माधौगंज चौराहे पर चक्का जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी ग्रामवासी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

