    Panna News: एक दिन में पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा हुए 4 नग हीरे जमा

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 06:57:16 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 06:59:30 PM (IST)
    Panna News: एक दिन में पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा हुए 4 नग हीरे जमा

    नईदुनिया प्रतिनिधि पन्ना। पन्ना की धरा किसी को भी रंक से राजा बना देती है। यह किस्मत का चमत्कार सिर्फ पन्ना की धरती में ही हो सकता है। कुछ ऐसा ही दो वाक्या पन्ना में एक बार फिर देखने को मिला जहां एक गरीब मजदूर को महज 9 दिनों की मेहनत के बाद चमचमाता हुआ 1.38 कैरेट का जैम्स क्वालिटी का हीरा मिला जिसे मजदूर सुरेश कुमार कोरी ने आज 24 अक्टूबर को हीरा कार्यालय में जमा कराया है।

    हीरा पारखी ने हीरे की जांच कर नियमानुसार हीरे को जमा कर लिया है। मजदूर सुरेश कुमार कोरी निवासी बीटीआई चौक पन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि वह किसी तरह मजदूरी का कार्य करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है।


    इसी माह की 13 तारीख को उसने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर पटी उथली हीरा खदान क्षेत्र में हीरे की खदान लगाई थी। जिसे महज 9 दिनों के बाद 22 अक्टूबर दीपावली के दिन चमचमाता हुआ 1.38 कैरेट का हीरा मिला। मजदूर ने बताया कि हीरे को देख उनकी खुशी का ठिकाना नही रह।

    दो दिन हीरा कार्यालय बंद होने की वजह से उन्होंने आज हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। वही महादेव प्रसाद प्रजापति पिता मोहन प्रजापति निवासी बेनी साग़र पन्ना की भी एक एक किस्मत बदल गई उनके द्वारा 15 दिन पहले उनके द्वारा भी पट्टी खदान के लिए पट्टा जारी करवाया गया था।

    दीपावली के बाद जैसे ही उन्होंने खदान खोदना चालू किया और उनको एक साथ तीन हीरे प्राप्त हो गए। इनका क्रमश: वजन 2.58. 2.75. 3.09 है। इनमें दो हीरे उज्वल किस्म के है और एक हीरा मटमैला से रंग का है। इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख के ऊपर बताई जा रही है। हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि इन सभी हीरो को आगामी नीलामी में रखा जाएग।

