फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देते थे लोन का झांसा, 15 राज्यों में ठगी की शिकायतें; पन्ना पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना पुलिस ने ऑनलाइन लोन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी पेज बनाकर लोगों को लोन का झांसा देकर ठगी करते थे।

शुल्कों के नाम पर भेजते थे क्यूआर कोड पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने फाइल चार्ज, टीडीएस सहित अन्य शुल्कों के नाम पर क्यूआर कोड के माध्यम से 91,268 रुपये जमा कराए फिर मोबाइल बंद कर दिया। शिकायत पर थाना सुनवानी में मामला दर्ज किया गया। साइबर सेल पन्ना की तकनीकी मदद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर एएसपी वंदना सिंह चौहान और एसडीओपी पवई शिवा पाठक के मार्गदर्शन में निरीक्षक हरवचन सिंह कुड़ापे के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। साइबर सेल पन्ना की तकनीकी मदद से आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के कासगंज निवासी के रूप में हुई, जो दिल्ली से वारदात को अंजाम दे रहे थे।