नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू सनातन रथ यात्रा के दौरान चोरी और चेन स्नैचिंग करने वाले अंतरराज्यीय बावरिया गैंग का पन्ना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 10 सदस्यों को राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 42 लाख रुपये का मशरूका बरामद किया गया है।

12 अक्टूबर को रथ यात्रा में दिया था अंजाम पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के अनुसार 12 अक्टूबर को रथ यात्रा पन्ना से अमानगंज पहुंची थी। दोपहर करीब 3:15 बजे स्टेडियम ग्राउंड में कार्यक्रम के बाद यात्रा पवई के लिए रवाना हुई। सोने की चेन और मंगलसूत्र चुराया था इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ में बदमाशों ने घुसकर कई लोगों की जेब से नकदी निकालने के साथ सोने की चेन और मंगलसूत्र पर हाथ साफ कर दिया। शिकायत के बाद अमानगंज थाने में बीएनएस की धारा 304(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।