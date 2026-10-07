पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में गड़ा धन खोजने पहुंचे 4 लोग गिरफ्तार, मेटल डिटेक्टर और GPS बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित कोर क्षेत्र में गड़ा धन तलाशने गए चार लोगों को वन विभाग ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपियों के पास से खजाना खोजने वाली मशीन मेटल डिटेक्टर और जीपीएस उपकरण बरामद किया गया है। घटना से रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

गश्ती दल ने घेराबंदी कर चारों को लिया हिरासत में वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार 5 अक्टूबर 2026 को पन्ना टाइगर रिजर्व के चंद्रनगर परिक्षेत्र की राजगढ़ बीट में गश्ती दल को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कोर एरिया में अवैध रूप से प्रवेश कर संदिग्ध गतिविधि कर रहे हैं। सूचना पर वन अमले ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और चारों लोगों को हिरासत में ले लिया।