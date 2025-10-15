मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'सफारी के नियमों का उल्लंघन', टाइगर रिजर्व में बाघिन का वीडियो वायरल, पन्ना के ऑफिसर ने लिया सख्त एक्शन

    Panna Tiger Reserve Viral Video: पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन द्वारा गाड़ियों के पीछे दौड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद पार्क प्रबंधन ने सख्त कार्रवाई की है। चार जिप्सी संचालकों और चार गाइडों को 30 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जांच रेंजर स्तर पर जारी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 08:05:39 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 08:13:44 PM (IST)
    'सफारी के नियमों का उल्लंघन', टाइगर रिजर्व में बाघिन का वीडियो वायरल, पन्ना के ऑफिसर ने लिया सख्त एक्शन
    बाघिन के पीछे दौड़ती गाड़ियों का वीडियो वायरल, पन्ना पार्क की सख्त कार्रवाई

    HighLights

    1. Viral Video पर पन्ना पार्क प्रबंधन की बड़ी कार्रवाई।
    2. चार जिप्सी और चार गाइड 30 दिन प्रतिबंधित।
    3. नियम उल्लंघन पर प्रत्येक पर दो हजार जुर्माना।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना: पन्ना टाइगर रिजर्व में हाल ही में घटित एक घटना ने पर्यावरण और वन्यजीव प्रेमियों को हैरान कर दिया। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो (Panna Tiger Reserve Viral Video) में देखा गया कि एक बाघिन पर्यटकों की गाड़ियों के पीछे दौड़ रही है। यह वीडियो रोमांचक लगने के बावजूद पार्क प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बन गया।

    naidunia_image

    यह वीडियो पर्यटकों द्वारा कैमरे में कैद किया गया था और इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही पन्ना टाइगर रिजर्व प्रशासन हरकत में आया और तत्काल जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि इस दौरान सफारी के नियमों का उल्लंघन हुआ था।


    सफारी के नियमों का हुआ उल्लंघन

    अतिरिक्त क्षेत्र संचालक मोहित सूद ने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम 12 अक्टूबर की शाम की सफारी के दौरान पीपल टोला क्षेत्र का है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि सफारी के दौरान गाड़ियों की दूरी निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं रखी गई थी। गाड़ियां बाघिन के बहुत करीब पहुंच गई थीं, जिससे वह परेशान हो गई और गाड़ियों के पीछे दौड़ने लगी।

    उन्होंने बताया कि संबंधित जिप्सी संचालकों और गाइडों ने पार्क नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए उन पर 30 दिनों का प्रतिबंध और दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही, इस मामले की विस्तृत जांच रेंजर स्तर पर कराई जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

    वाहन चालकों और गाइडों के नाम इस प्रकार हैं:

    1. एमपी-35-टी-4698 – चालक: भूपत सिंह यादव

    2. एमपी-35-जेडसी-1285 – चालक: पवन कुमार प्रजापति

    3. एमपी-35-जेडडी-9160 – चालक: मोनू अहिरवार

    4. एमपी-35-टी-0814 – चालक: ब्रजेन्द्र यादव

    गाइडों के नाम:

    1. सुरेश कुमार शिवहरे

    2. भारती रैकवार

    3. पुष्पा सिंह

    4. आकाश खंगार

    इन सभी पर 30 दिनों के लिए पार्क में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है और दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

    'सुरक्षित और नियंत्रित अनुभव देना उद्देश्य'

    अतिरिक्त क्षेत्र संचालक मोहित सूद ने बताया कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पार्क प्रशासन ने ‘बगीरा ऐप’ को सक्रिय रूप से संचालित करना शुरू कर दिया है। इस ऐप के माध्यम से सफारी वाहनों की लोकेशन और गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी।

    यह भी पढ़ें- Video: पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन का रोमांचक वीडियो, गाड़ियों का पीछा कर दहशत में डाले पर्यटक

    उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य पार्क के अंदर बाघों की सामान्य गतिविधियों को प्रभावित किए बिना पर्यटकों को सुरक्षित और नियंत्रित अनुभव देना है। जो भी संचालक या गाइड नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”

    इस कार्रवाई के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वन्यजीव संरक्षण और नियम पालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.