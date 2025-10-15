'सफारी के नियमों का उल्लंघन', टाइगर रिजर्व में बाघिन का वीडियो वायरल, पन्ना के ऑफिसर ने लिया सख्त एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना: पन्ना टाइगर रिजर्व में हाल ही में घटित एक घटना ने पर्यावरण और वन्यजीव प्रेमियों को हैरान कर दिया। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो (Panna Tiger Reserve Viral Video) में देखा गया कि एक बाघिन पर्यटकों की गाड़ियों के पीछे दौड़ रही है। यह वीडियो रोमांचक लगने के बावजूद पार्क प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बन गया।

यह वीडियो पर्यटकों द्वारा कैमरे में कैद किया गया था और इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही पन्ना टाइगर रिजर्व प्रशासन हरकत में आया और तत्काल जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि इस दौरान सफारी के नियमों का उल्लंघन हुआ था।