'सफारी के नियमों का उल्लंघन', टाइगर रिजर्व में बाघिन का वीडियो वायरल, पन्ना के ऑफिसर ने लिया सख्त एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना: पन्ना टाइगर रिजर्व में हाल ही में घटित एक घटना ने पर्यावरण और वन्यजीव प्रेमियों को हैरान कर दिया। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो (Panna Tiger Reserve Viral Video) में देखा गया कि एक बाघिन पर्यटकों की गाड़ियों के पीछे दौड़ रही है। यह वीडियो रोमांचक लगने के बावजूद पार्क प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बन गया।
यह वीडियो पर्यटकों द्वारा कैमरे में कैद किया गया था और इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही पन्ना टाइगर रिजर्व प्रशासन हरकत में आया और तत्काल जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि इस दौरान सफारी के नियमों का उल्लंघन हुआ था।
अतिरिक्त क्षेत्र संचालक मोहित सूद ने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम 12 अक्टूबर की शाम की सफारी के दौरान पीपल टोला क्षेत्र का है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि सफारी के दौरान गाड़ियों की दूरी निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं रखी गई थी। गाड़ियां बाघिन के बहुत करीब पहुंच गई थीं, जिससे वह परेशान हो गई और गाड़ियों के पीछे दौड़ने लगी।
उन्होंने बताया कि संबंधित जिप्सी संचालकों और गाइडों ने पार्क नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए उन पर 30 दिनों का प्रतिबंध और दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही, इस मामले की विस्तृत जांच रेंजर स्तर पर कराई जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।
1. एमपी-35-टी-4698 – चालक: भूपत सिंह यादव
2. एमपी-35-जेडसी-1285 – चालक: पवन कुमार प्रजापति
3. एमपी-35-जेडडी-9160 – चालक: मोनू अहिरवार
4. एमपी-35-टी-0814 – चालक: ब्रजेन्द्र यादव
1. सुरेश कुमार शिवहरे
2. भारती रैकवार
3. पुष्पा सिंह
4. आकाश खंगार
इन सभी पर 30 दिनों के लिए पार्क में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है और दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
Tiger Reserve Panna से आया रोमांचक वीडियो सामने बाघिन ने पर्यटकों के गाड़ियों को खदेड़ा इधर उधर भागे वाहन। #TigerReservePanna #Panna #Tiger #VideoViral #animal #MPNews pic.twitter.com/Q1tqrrh8vV
— NaiDunia (@Nai_Dunia) October 14, 2025
अतिरिक्त क्षेत्र संचालक मोहित सूद ने बताया कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पार्क प्रशासन ने ‘बगीरा ऐप’ को सक्रिय रूप से संचालित करना शुरू कर दिया है। इस ऐप के माध्यम से सफारी वाहनों की लोकेशन और गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी।
यह भी पढ़ें- Video: पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन का रोमांचक वीडियो, गाड़ियों का पीछा कर दहशत में डाले पर्यटक
उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य पार्क के अंदर बाघों की सामान्य गतिविधियों को प्रभावित किए बिना पर्यटकों को सुरक्षित और नियंत्रित अनुभव देना है। जो भी संचालक या गाइड नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”
इस कार्रवाई के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वन्यजीव संरक्षण और नियम पालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।