मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पन्ना में लकवाग्रस्त किसान की चमकी किस्मत, मिला 3.39 कैरेट का हीरा, जानें इसकी अनुमानित कीमत

    Diamond in Panna: उत्तर प्रदेश के पन्ना में लकवाग्रस्त किसान राजेन्द्र सिंह बुंदेला की किस्मत चमक गई है। वर्षों की मेहनत और आस्था का फल उन्हें कृष्णा कल्याणपुर पटी की उथली खदान में चमचमाते हुए 3.39 कैरेट के जैम्स क्वालिटी हीरे के रूप में मिला है। आइए इसकी अनुमानित कीमत जानते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 05:32:02 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 05:32:02 PM (IST)
    पन्ना में लकवाग्रस्त किसान की चमकी किस्मत, मिला 3.39 कैरेट का हीरा, जानें इसकी अनुमानित कीमत
    पन्ना में लकवाग्रस्त किसान की चमकी किस्मत, मिला 3.39 कैरेट का हीरा

    HighLights

    1. पन्ना में लकवाग्रस्त किसान राजेंद्र सिंह बुंदेला की चमकी किस्मत
    2. राजेंद्र सिंह को खदान में मिला 3.39 कैरेट का चमकदार हीरा
    3. हीरे की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी जा रही

    नईदुनिया प्रतिनिधि पन्ना। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो सब्र और लगन से काम करते हैं। लकवाग्रस्त किसान राजेन्द्र सिंह बुंदेला के साथ कुछ आज ऐसा ही हुआ है। वर्षों की मेहनत और आस्था का फल उन्हें कृष्णा कल्याणपुर पटी की उथली खदान में चमचमाते हुए 3.39 कैरेट के जैम्स क्वालिटी हीरे के रूप में मिला है।

    हीरे की क्या है कीमत?

    खजुराहो निवासी बुंदेला करीब डेढ़ साल पहले लकवे से पीड़ित हुए थे। ठीक होने के बाद, उन्होंने मेहनत न कर पाने के कारण हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर खदान लगाई। ​इस हीरे की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी जा रही है।


    यह भी पढ़ें- MP के पन्ना में दो दोस्त रातोंरात बन गए लखपति, खादन में मिला इस साल का सबसे बड़ा हीरा, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

    पूरी राशि को हीरे की खोज में लगाएंगे राजेंद्र सिंह

    किसान बुंदेला इसे अपने ईष्ट भगवान जुगल किशोर जु की कृपा मानते हैं। उनका सपना है कि नीलामी से मिलने वाली पूरी राशि को वह फिर से हीरे की खोज में लगाएंगे ताकि हीरा कार्यालय में लगी बड़े हीरों की सूची में उनका नाम सबसे ऊपर दर्ज हो सके। यह उनके लिए महज शुरुआत है।

    बुंदेला का यह विश्वास और जिद्द उन्हें सफलता की नई राह पर ले जा रहा है। उन्होंने दोपहर करीब ढाई बजे इस हीरे को हीरा कार्यालय में जमा किया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.