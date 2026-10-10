अरे वाह! मध्य प्रदेश से आप अकेले हैं.. पीएम मोदी ने पन्ना के अजय अहिरवार को सराहा

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। चीन के शंघाई में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं से शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में मुलाकात की। इस दल में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पुरैना गांव के रहने वाले अजय अहिरवार भी शामिल रहे। पीएम मोदी ने सभी से औपचारिक चर्चा की।

अजय से संवाद करते हुए पीएम ने कहा कि अरे वाह! मध्य प्रदेश से आप अकेले हैं। अब तक ओडिशा और दक्षिण के राज्यों से ही ज्यादा प्रतिभागी सामने आए हैं। आप लोगों ने देश का नाम रोशन किया है। अब दूसरे बच्चों को भी कौशल विकास के लिए प्रेरित करें।