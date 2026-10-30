एसपी निवेदिता नायडू का तबादला, सव्यसाची सराफ होंगे पन्ना के नए पुलिस कप्तान

नईदुनिया न्यूज, पन्ना। मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने 28 अक्टूबर को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इस सूची में पन्ना जिले का भी नाम शामिल है।

आदेश के अनुसार पन्ना की वर्तमान पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू को 10वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल, सागर में पदस्थ किया गया है। उनके स्थान पर सव्यसाची सराफ को पन्ना जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के 1998 बैच के अधिकारी हैं

नए एसपी सव्यसाची सराफ मूल रूप से मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के 1998 बैच के अधिकारी हैं, जिन्हें जून 2025 में हुई विभागीय प्रमोशन कमेटी की बैठक में आइपीएस में प्रमोट किया गया था। आईपीएस में प्रमोशन से पहले वे पुलिस मुख्यालय भोपाल में एआईजी (सेलेक्शन) के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ थे।