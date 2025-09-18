मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पन्ना में 150 कैरेट का हीरा मिलने और हड़पे जाने का विवाद थाने पहुंचा, पुलिस बोली- जांच के बाद ही सच सामने आएगा

    MP News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की एक हीरा खदान से 150 कैरेट का हीरा मिलने और हड़पे जाने का विवाद सामने आया है। हीरा का फोटो दिखाया गया है। देश में अब तक का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर को कहा जाता है, जो तराशने के बाद 105.06 कैरेट का है। अब पन्ना में सबसे बड़ा हीरा मिलने का मामला सामने आया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 09:49:24 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 10:06:36 PM (IST)
    पन्ना में 150 कैरेट का हीरा मिलने और हड़पे जाने का विवाद थाने पहुंचा, पुलिस बोली- जांच के बाद ही सच सामने आएगा
    थाने पहुंचा पन्ना में 150 कैरेट का हीरा मिलने का विवाद

    HighLights

    1. हीरा कार्यालय व पुलिस तक पहुंचा मामला
    2. अब तक का सबसे बड़ा हीरा मिलने का दावा
    3. अब तक का सबसे बड़ा हीरा मिलने का दावा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की एक हीरा खदान से 150 कैरेट का हीरा मिलने और हड़पे जाने का विवाद सामने आया है। हीरा का फोटो दिखाया गया है। देश में अब तक का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर को कहा जाता है, जो तराशने के बाद 105.06 कैरेट का है। अब पन्ना में सबसे बड़ा हीरा मिलने का मामला सामने आया है।

    हड़पने की पुलिस से की गई है शिकायत

    सबसे बड़ा हीरा मिलने की पुष्टि हीरा कार्यालय नहीं कर रहा है लेकिन फोटो देखने और शिकायत मिलने की बात स्वीकार कर रहा है। यह मामला पुलिस थाना तक भी पहुंचा है। पट्टाधारक जयबहादुर सिंह का दावा है कि उसकी खदान से पांच सितंबर को 150 कैरेट का हीरा निकला था, जो उसके साथी दयाराम पटेल ने हड़प लिया। मामले की शिकायत हीरा कार्यालय के साथ ही पुलिस से की गई है।

    पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही तय होगा कि सच क्या है। वहीं हीरा कार्यालय का कहना है कि उन्होंने तस्वीर में ही हीरा देखा है। फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं है। शिकायतकर्ता जयबहादुर ने बताया कि उसने सात माह पहले पांच साथियों के साथ मिलकर हीरा कार्यालय से खनन पट्टा जारी करवाया था। पांच सितंबर को दयाराम पटेल ने सबसे बड़ा हीरा मिलने की बात कही।

    पन्ना में मिला अब तक सबसे बड़ा हीरा

    हीरे का फोटो इंदौर निवासी पट्टाधारकों के दोस्त किशोर खोड़े के साथ साझा की। बाद में उसके मन में खोट आ गया और अब वह मुकर गया है। गौरतलब है कि 15 अक्टूबर 1961 को पन्ना निवासी रसूल मोहम्मद ने 44 कैरेट 55 सेंट का हीरा कार्यालय में जमा किया था। यह पन्ना में मिला अब तक सबसे बड़ा हीरा कहा जाता है।

    यह भी पढ़ें- MP के पन्ना में दुनिया का सबसे बड़ा 150 कैरेट का हीरा मिलने का दावा, पट्टा धारकों के विवाद में हुआ गायब

    हीरे की फोटो के साथ कार्यालय में इसकी शिकायत प्राप्त हुई है। अगर यह हीरा कार्यालय में जमा हो जाता है, तो अब तक का सबसे बड़ा हीरा होगा। -अनुपम सिंह, हीरा पारखी, हीरा कार्यालय पन्ना।

    कोतवाली में शिकायत प्राप्त हुई है जिसमे हीरे को लेकर साझेदारों में विवाद की बात सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है। -रोहित मिश्रा, थाना प्रभारी कोतवाली।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.