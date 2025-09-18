पन्ना में 150 कैरेट का हीरा मिलने और हड़पे जाने का विवाद थाने पहुंचा, पुलिस बोली- जांच के बाद ही सच सामने आएगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की एक हीरा खदान से 150 कैरेट का हीरा मिलने और हड़पे जाने का विवाद सामने आया है। हीरा का फोटो दिखाया गया है। देश में अब तक का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर को कहा जाता है, जो तराशने के बाद 105.06 कैरेट का है। अब पन्ना में सबसे बड़ा हीरा मिलने का मामला सामने आया है।
सबसे बड़ा हीरा मिलने की पुष्टि हीरा कार्यालय नहीं कर रहा है लेकिन फोटो देखने और शिकायत मिलने की बात स्वीकार कर रहा है। यह मामला पुलिस थाना तक भी पहुंचा है। पट्टाधारक जयबहादुर सिंह का दावा है कि उसकी खदान से पांच सितंबर को 150 कैरेट का हीरा निकला था, जो उसके साथी दयाराम पटेल ने हड़प लिया। मामले की शिकायत हीरा कार्यालय के साथ ही पुलिस से की गई है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही तय होगा कि सच क्या है। वहीं हीरा कार्यालय का कहना है कि उन्होंने तस्वीर में ही हीरा देखा है। फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं है। शिकायतकर्ता जयबहादुर ने बताया कि उसने सात माह पहले पांच साथियों के साथ मिलकर हीरा कार्यालय से खनन पट्टा जारी करवाया था। पांच सितंबर को दयाराम पटेल ने सबसे बड़ा हीरा मिलने की बात कही।
हीरे का फोटो इंदौर निवासी पट्टाधारकों के दोस्त किशोर खोड़े के साथ साझा की। बाद में उसके मन में खोट आ गया और अब वह मुकर गया है। गौरतलब है कि 15 अक्टूबर 1961 को पन्ना निवासी रसूल मोहम्मद ने 44 कैरेट 55 सेंट का हीरा कार्यालय में जमा किया था। यह पन्ना में मिला अब तक सबसे बड़ा हीरा कहा जाता है।
हीरे की फोटो के साथ कार्यालय में इसकी शिकायत प्राप्त हुई है। अगर यह हीरा कार्यालय में जमा हो जाता है, तो अब तक का सबसे बड़ा हीरा होगा। -अनुपम सिंह, हीरा पारखी, हीरा कार्यालय पन्ना।
कोतवाली में शिकायत प्राप्त हुई है जिसमे हीरे को लेकर साझेदारों में विवाद की बात सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है। -रोहित मिश्रा, थाना प्रभारी कोतवाली।