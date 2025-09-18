पन्ना में 150 कैरेट का हीरा मिलने और हड़पे जाने का विवाद थाने पहुंचा, पुलिस बोली- जांच के बाद ही सच सामने आएगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की एक हीरा खदान से 150 कैरेट का हीरा मिलने और हड़पे जाने का विवाद सामने आया है। हीरा का फोटो दिखाया गया है। देश में अब तक का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर को कहा जाता है, जो तराशने के बाद 105.06 कैरेट का है। अब पन्ना में सबसे बड़ा हीरा मिलने का मामला सामने आया है।

हड़पने की पुलिस से की गई है शिकायत सबसे बड़ा हीरा मिलने की पुष्टि हीरा कार्यालय नहीं कर रहा है लेकिन फोटो देखने और शिकायत मिलने की बात स्वीकार कर रहा है। यह मामला पुलिस थाना तक भी पहुंचा है। पट्टाधारक जयबहादुर सिंह का दावा है कि उसकी खदान से पांच सितंबर को 150 कैरेट का हीरा निकला था, जो उसके साथी दयाराम पटेल ने हड़प लिया। मामले की शिकायत हीरा कार्यालय के साथ ही पुलिस से की गई है।