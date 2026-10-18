पन्ना के अजयगढ़ में वन विभाग और ग्रामीणों के बीच खूनी झड़प, महिलाओं समेत कई वनकर्मी घायल

नईदुनिया न्यूज, अजयगढ़। उत्तर वनमंडल अंतर्गत अजयगढ़ रेंज के माझपटिया बीट के कक्ष क्रमांक 213 में वन भूमि में अतिक्रमण हटाने गई टीम और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प में कई लोगों के घायल होने का मामला सामने आया हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उस समय भारी हड़कंप मच गया जब वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने पहुंची वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। कब्जा छुड़ाने के दौरान वन अमले और ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प और लाठी-डंडों से मारपीट हो गई। इस खूनी संघर्ष में महिलाओं समेत दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल पन्ना रेफर किया गया है।

लंबे समय से था कब्जा, पौधरोपण के दौरान भड़की हिंसा बताया जा रहा है कि, ग्राम पेराहा स्थित 30 हेक्टेयर वन भूमि पर पटेल समाज के लोग वर्षों से खेती कर रहे थे। पूर्व में कई प्रयासों के बावजूद विवाद के कारण कब्जा नहीं हटाया जा सका था। इस बार छतरपुर और पन्ना रेंज के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई। भूमि को दोबारा अवैध कब्जे से बचाने के लिए वन विभाग आनन-फानन में दैनिक मजदूरों को लगाकर पौधरोपण करा रहा था, तभी ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया। ग्रामीणों और वनकर्मियों के गंभीर आरोप ग्रामीणों के हमले में देवेंद्रनगर के वन रक्षक बसंत लाला वर्मा और दक्षिण वन मंडल पवई रेंज की वनपाल भारती कुमारी सहित लगभग 6 वन कर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस व प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण करणी का प्रयास कर रही है कुछ घायलों को अजयगढ़ तो कुछ घायलों को पन्ना जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के बयान के आधार पर रिपोर्ट भी दर्ज की जा रही है।