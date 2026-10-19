अपहरण कर सतना से भरूच ले गए, दुष्कर्म में तीन आरोपी गिरफ्तार, कल्दा बाजार से लापता महिला गुजरात में मिली

पुलिस के मुताबिक ग्राम सर्रा निवासी नवविवाहिता 21 सितंबर को अपनी मां के साथ कल्दा बाजार गई थी। कुछ खाने की बात कहकर वह अलग हो गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने तलाश की, लेकिन सुराग नहीं मिलने पर सलेहा थाने में अपराध दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल दो मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। तीनों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। थाना सलेहा पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर गुजरात से 20 वर्षीय महिला को बरामद किया है। महिला को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

भरूच के अंकलेश्वर से पुलिस टीम ने

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से महिला की तलाश जारी रखी। 16 अक्टूबर को पुलिस टीम ने उसे मीनानगर, अंकलेश्वर, जिला भरूच (गुजरात) से बरामद किया।

ट्रेन के जरिए गुजरात ले जाया गया

पुलिस के अनुसार महिला ने अपने बयान में आरोप लगाया कि उसे बाजार से जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर सतना रेलवे स्टेशन ले जाया गया और वहां से ट्रेन के जरिए गुजरात ले जाया गया।

पन्ना में मेडिकल परीक्षण कराया

महिला के बयान के आधार पर प्रकरण में अपहरण और दुष्कर्म समेत अन्य धाराएं बढ़ाई गईं। महिला का जिला अस्पताल पन्ना में मेडिकल परीक्षण कराया गया।

18 अक्टूबर को तीनों को गिरफ्तार किया

विवेचना के दौरान पुलिस ने 18 अक्टूबर को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से दो मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। आरोपियों को 19 अक्टूबर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।