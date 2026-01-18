पन्ना के युवक की यूपी में बेरहम हत्या... दो बहनों के इकलौते भाई का क्षत-विक्षत शव जंगल में मिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पन्ना से लेकर यूपी तक सबको दहला कर रख दिया है। दो बहनों के इकलौते भाई की ऐसी नृशंस हत्या की गई कि देखने वालों की रूह कांप गई। ​मामला पन्ना के लगभग 24 वर्षीय युवक तौहीद हसन का है, जिनका क्षत-विक्षत शव बांदा के नरैनी स्थित केन नदी के पास झाड़ियों में बरामद हुआ है।

शनिवार से लापता था युवक पन्ना बस स्टैंड पर 'सीनू मेडिकल' चलाने वाले तौहीद शनिवार से लापता थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनका अंत इतना खौफनाक होगा। धारदार हथियारों से गोदकर तौहीद को मौत के घाट उतारा गया और साक्ष्य छिपाने के लिए लाश को जंगल में फेंक दिया गया। तौहीद की मौत की खबर मिलते ही पन्ना में शोक की लहर है।