    पन्ना के युवक की यूपी में बेरहम हत्या... दो बहनों के इकलौते भाई का क्षत-विक्षत शव जंगल में मिला

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 08:05:00 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 08:05:00 PM (IST)
    पन्ना के युवक की यूपी में बेरहम हत्या... दो बहनों के इकलौते भाई का क्षत-विक्षत शव जंगल में मिला
    पन्ना के युवक की यूपी में बेरहम हत्या

    HighLights

    1. पन्ना का युवक शनिवार से था लापता, बांदा में मिला क्षत-विक्षत शव
    2. धारदार हथियारों से गोदा, झाड़ियों में फेंकी मेडिकल स्टोर संचालक की लाश
    3. पन्ना के संदिग्ध हिरासत में, कॉल डिटेल्स से खुलेंगे कत्ल के राज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पन्ना से लेकर यूपी तक सबको दहला कर रख दिया है। दो बहनों के इकलौते भाई की ऐसी नृशंस हत्या की गई कि देखने वालों की रूह कांप गई। ​मामला पन्ना के लगभग 24 वर्षीय युवक तौहीद हसन का है, जिनका क्षत-विक्षत शव बांदा के नरैनी स्थित केन नदी के पास झाड़ियों में बरामद हुआ है।

    शनिवार से लापता था युवक

    पन्ना बस स्टैंड पर 'सीनू मेडिकल' चलाने वाले तौहीद शनिवार से लापता थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनका अंत इतना खौफनाक होगा। धारदार हथियारों से गोदकर तौहीद को मौत के घाट उतारा गया और साक्ष्य छिपाने के लिए लाश को जंगल में फेंक दिया गया। तौहीद की मौत की खबर मिलते ही पन्ना में शोक की लहर है।


    आखिर इस बेरहम कत्ल के पीछे कौन?

    परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है क्योंकि घर का इकलौता चिराग बुझ चुका है। फिलहाल, यूपी पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। पन्ना के कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। आखिर इस बेरहम कत्ल के पीछे कौन है? क्या यह कोई आपसी रंजिश थी या कोई गहरा षड्यंत्र? पुलिस की जांच जारी है।

