पन्ना में चलती बस के ऊपर डांस करते हुए अचानक नीचे कूद गया रीलबाज, अंदर बैठे यात्रियों के उड़े होश

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। सोशल मीडिया पर चंद 'लाइक्स' और 'व्यूज' की भूख इंसान को किस हद तक पागल बना सकती है, इसकी एक खौफनाक तस्वीर पन्ना जिले प्राणनाथ बस स्टैंड से सामने आई है। यहां रील बनाने का जुनून अब लोगों की जान पर बन आया है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक युवक जिसका नाम दिलीप पटेल है उसने सिर्फ एक रील के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी।

यह पूरा मामला पन्ना बस स्टैंड का है, जहां सिल्वर बस सर्विस की एक चलती हुई यात्री बस में एक नवयुवक डांस करते हुए रील बना रहा था। बस रफ्तार में थी, पीछे गाना बज रहा था और युवक अपनी धुन में मस्त था। लेकिन मामला तब बेहद गंभीर हो गया, जब स्टंट दिखाते-दिखाते यह युवक अचानक चलती बस से नीचे कूद गया।