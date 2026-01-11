मेरी खबरें
    पन्ना में चलती बस के ऊपर डांस करते हुए अचानक नीचे कूद गया रीलबाज, अंदर बैठे यात्रियों के उड़े होश

    मध्य प्रदेश के पन्ना में रील बनाने के चक्कर में एक युवक ऐसा स्टंट कर बैठा की उसकी जान जाते हुए बची। चलती बस पर डांस करते-करते अचानक नीचे कूद गया। गनीम ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 10:33:12 AM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 10:37:02 AM (IST)
    पन्ना में चलती बस के ऊपर डांस करते हुए अचानक नीचे कूद गया रीलबाज, अंदर बैठे यात्रियों के उड़े होश
    चलती बस पर डांस करता हुआ युवक।

    HighLights

    1. एक रील के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी
    2. पन्ना बस स्टैंड पर बना वीडियो हो रहा है वायरल
    3. नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं रील बनाने वाले

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। सोशल मीडिया पर चंद 'लाइक्स' और 'व्यूज' की भूख इंसान को किस हद तक पागल बना सकती है, इसकी एक खौफनाक तस्वीर पन्ना जिले प्राणनाथ बस स्टैंड से सामने आई है। यहां रील बनाने का जुनून अब लोगों की जान पर बन आया है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक युवक जिसका नाम दिलीप पटेल है उसने सिर्फ एक रील के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी।

    यह पूरा मामला पन्ना बस स्टैंड का है, जहां सिल्वर बस सर्विस की एक चलती हुई यात्री बस में एक नवयुवक डांस करते हुए रील बना रहा था। बस रफ्तार में थी, पीछे गाना बज रहा था और युवक अपनी धुन में मस्त था। लेकिन मामला तब बेहद गंभीर हो गया, जब स्टंट दिखाते-दिखाते यह युवक अचानक चलती बस से नीचे कूद गया।


    बस में बैठे यात्री सन्न रह गए

    हैरानी की बात यह है कि बस में बैठे यात्री इस मंजर को देखकर सन्न रह गए, लेकिन बस स्टैंड पर मौजूद भीड़ भी युवक को रोकने या समझाने की बजाय तमाशबीन बनकर उसका डांस देखती रही।

    गनीमत रही कि युवक बस के पहिए के नीचे नहीं आया, वरना पन्ना बस स्टैंड किसी बड़े हादसे का गवाह बन सकता था। बतादें कि पन्ना बस स्टैंड अब रील बनाने वालों का अड्डा बनता जा रहा है। लोग वायरल होने की होड़ में ट्रैफिक नियमों और अपनी सुरक्षा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन इन रीलबाजों पर लगाम कसेगा? या फिर अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है।

