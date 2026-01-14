मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर-रीवा बस में लगी आग, ट्रक ड्राइवर ने जलते पहियों को देखकर जबरन रुकवाई, 50 यात्रियों की बची जान

    रायसेन जिले में इंदौर से रीवा जा रही चलती बस में देर रात आग लग गई। टायर फटने से लगी आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। ट्रक चालक की सूझबूझ से बस रोकी ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 09:45:28 AM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 09:45:28 AM (IST)
    इंदौर-रीवा बस में लगी आग, ट्रक ड्राइवर ने जलते पहियों को देखकर जबरन रुकवाई, 50 यात्रियों की बची जान
    इंदौर से रीवा जा रही बस में अचानक लगी आग। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. चलती बस में टायर फटने से अचानक लगी आग।
    2. ट्रक चालक ने आगे लगाकर बस को जबरन रुकवाया।
    3. ढाबा कर्मचारियों और स्टाफ ने यात्रियों की जान बचाई।

    रायसेन, नईदुनिया प्रतिनिधि। रायसेन जिले के बम्हौरी ढाबे के पास मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। इंदौर से रीवा जा रही जय भवानी ट्रेवल्स की चलती बस में अचानक आग लग गई। घटना रात करीब 1.30 बजे की है। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। पीछे चल रहे एक ट्रक चालक ने बस के टायर में आग लगने का इशारा किया, लेकिन बस नहीं रुकी। इसके बाद ट्रक को आगे लगाकर बस को जबरन रुकवाया गया, जिससे यात्रियों की जान बच सकी।

    जानकारी के अनुसार बस का टायर फटने के बाद उसमें आग भड़की, जो कुछ ही मिनटों में पूरी बस में फैल गई। बस से डीजल सड़क पर फैलने के कारण आसपास भी आग लग गई। यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए बस से कूदने लगे। ढाबा संचालक बंटी खालसा, उनके कर्मचारियों और बस स्टाफ की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी भी यात्री को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ।


    हालांकि आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। यात्रियों का सारा सामान भी जल गया। हादसे के बाद बस का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, जबकि फायर ब्रिगेड करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंची, तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। देर रात तक यात्री सड़क पर ही फंसे रहे, लेकिन बस कंपनी की ओर से वैकल्पिक बस की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.