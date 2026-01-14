इंदौर-रीवा बस में लगी आग, ट्रक ड्राइवर ने जलते पहियों को देखकर जबरन रुकवाई, 50 यात्रियों की बची जान

रायसेन, नईदुनिया प्रतिनिधि। रायसेन जिले के बम्हौरी ढाबे के पास मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। इंदौर से रीवा जा रही जय भवानी ट्रेवल्स की चलती बस में अचानक आग लग गई। घटना रात करीब 1.30 बजे की है। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। पीछे चल रहे एक ट्रक चालक ने बस के टायर में आग लगने का इशारा किया, लेकिन बस नहीं रुकी। इसके बाद ट्रक को आगे लगाकर बस को जबरन रुकवाया गया, जिससे यात्रियों की जान बच सकी।

जानकारी के अनुसार बस का टायर फटने के बाद उसमें आग भड़की, जो कुछ ही मिनटों में पूरी बस में फैल गई। बस से डीजल सड़क पर फैलने के कारण आसपास भी आग लग गई। यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए बस से कूदने लगे। ढाबा संचालक बंटी खालसा, उनके कर्मचारियों और बस स्टाफ की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी भी यात्री को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ।