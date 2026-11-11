क्या MP की धरती पर घूमते थे विशालकाय मेमथ? रायसेन में नर्मदा किनारे मिले प्राचीन जबड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। जिले के देवरी क्षेत्र में नर्मदा नदी के पतई घाट पर मंगलवार शाम मिली एक रहस्यमयी आकृति ने ग्रामीणों के साथ प्रशासन की भी उत्सुकता बढ़ा दी है। पत्थर जैसी इस आकृति की बनावट किसी विशालकाय जीव के जबड़े से मिलती-जुलती दिखाई दे रही है। इसमें एक तरफ 11 और दूसरी तरफ 7 दांत जैसी संरचनाएं उभरी हुई हैं। ग्रामीण इसे हजारों वर्ष पहले धरती पर विचरण करने वाले विशालकाय मेमथ हाथी के जबड़े का जीवाश्म होने की आशंका जता रहे हैं। हालांकि, अभी तक इसकी वैज्ञानिक अथवा पुरातात्विक पुष्टि नहीं हुई है।

जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम कुछ बच्चे नर्मदा नदी के पतई घाट पर मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। करीब डेढ़ फीट गहराई तक खुदाई करने पर उन्हें जमीन में दबी एक विचित्र आकृति दिखाई दी। बच्चों ने इसकी जानकारी आसपास मौजूद लोगों को दी। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। जमीन से निकली इस आकृति को देखकर लोग तरह-तरह के अनुमान लगाने लगे। कुछ ग्रामीणों ने इसे प्राचीन जीव का अवशेष बताया तो कुछ इसे दैवीय स्वरूप मानकर पूजा-अर्चना करने लगे।

जमीन में गहराई तक दबी है आकृति, पानी भरने से रुकी खुदाई ग्रामीणों के अनुसार पत्थर जैसी दिखाई देने वाली यह आकृति अभी पूरी तरह जमीन से बाहर नहीं निकाली जा सकी है। इसका बड़ा हिस्सा मिट्टी के भीतर दबा हुआ है। आसपास पानी भर जाने के कारण आगे खुदाई करना संभव नहीं हो सका। आकृति की बनावट और उसमें उभरे दांत जैसे हिस्सों को देखकर ग्रामीण हैरान हैं। कई लोगों ने मोबाइल से इसके फोटो और वीडियो भी बनाए हैं।

मामले की जानकारी मिलने पर देर शाम तहसीलदार और थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने अधिकारियों से इस स्थान को सुरक्षित रखने और विशेषज्ञों की सहायता से वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की है, ताकि इस रहस्यमयी आकृति की वास्तविक पहचान सामने आ सके।