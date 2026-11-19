राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। रायसेन जिले की देवरी तहसील में नर्मदा नदी के पतई घाट पर गत 10 नवंबर को मिला जीवाश्म स्टेगोडॉन हाथी का जबड़ा और दांत हो सकता है। चट्टान से चिपके इस जीवाश्म को अब खोदकर निकाला जाएगा। इसके बाद विस्तृत अध्ययन में इसको लेकर स्थिति साफ होगी, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश पुरातत्व संचालनालय और पुणे के जीवाश्म विशेषज्ञ डॉ. विजय साठे ने इसके परीक्षण के बाद अपने प्रारंभिक निष्कर्ष में इसे स्टेगोडॉन हाथी का जबड़ा माना है।

उनके अनुसार, स्टेगोडॉन हाथी की प्रजाति करीब 26 हजार वर्ष पहले तक पाई जाती थी, जो अब दुनिया से विलुप्त हो चुकी है। उसकी ऊंचाई लगभग साढ़े 10 फीट और वजन 6.5 से 7.5 टन होता था। इससे पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) की टीम भी मौके पर जाकर अवलोकन कर चुकी है। उसने भी इसे स्टेगोडॉन का निचला जबड़ा माना है।