रायसेन रेप केस : AIIMS में भर्ती मासूम का आया हेल्थ अपडेट, कैसी है नाबालिग की हालत?

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गौहरगंज की दुष्कर्म पीड़िता मासूम बच्ची का स्वास्थ्य ठीक है। वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल में उपचाराधीन है। चिकित्सकों के अनुसार, बच्ची के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है और वह शारीरिक रूप से अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही है। एम्स प्रबंधन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पीड़िता का इलाज संस्थान के पीडियाट्रिक (शिशु रोग) विभाग में चल रहा है। यहां वरिष्ठ चिकित्सकों और विशेषज्ञों की एक टीम उसकी निरंतर निगरानी कर रही है।

दो दिनों के भीतर मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी सोमवार को किए गए स्वास्थ्य परीक्षण में उसकी मेडिकल कंडीशन पूरी तरह से स्थिर पाई गई है। अस्पताल प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यदि स्वास्थ्य में सुधार की यही गति बरकरार रही, तो अगले एक से दो दिनों के भीतर बच्ची को अस्पताल से छुट्टी (डिस्चार्ज) दी जा सकती है। फिलहाल एहतियात के तौर पर उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है ताकि किसी भी तरह के संक्रमण या अन्य स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की आशंका को पूरी तरह खत्म किया जा सके।