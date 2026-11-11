रायसेन के सिद्ध बाबा मंदिर पर कब्जे की आशंका, महंत से मारपीट व जान से मारने की धमकी; चौकी पहुंचे ग्रामीण

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। ग्राम गीदगढ़ स्थित सिद्ध बाबा गुफा मंदिर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मंदिर में वर्ष 1995 से पूजा-अर्चना कर रहे चरण दास बाबा को कथित रूप से डराने-धमकाने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।

वहीं, मंदिर परिसर और आसपास की जमीन पर अवैध कब्जे की आशंका को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण दीवानगंज पुलिस चौकी पहुंचे और लिखित आवेदन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच, बाबा की सुरक्षा तथा मंदिर परिसर में कथित कब्जे के प्रयासों पर रोक लगाने की मांग की।