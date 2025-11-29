Raisen Rape Case: हॉस्पिटल पहुंचकर मजिस्ट्रेट ने लिए रेप के आरोपी सलमान के बयान, 10 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। गौहरगंज में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपित सलमान के बयान हॉस्पिटल में लिए गए हैं। मजिस्ट्रेट ने हॉस्पिटल पहुंचकर आरोपित सलमान के बयान दर्ज किए। पुलिस ने बताया था कि शॉर्ट एनकाउंटर में गोली लगने से गंभीर घायल होने के कारण आरोपित चल फिर नहीं सकता है, क्योंकि डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी भी की है।