MP में खाद की बड़ी चोरी पकड़ी गई, अवैध भंडारण से मिली 235 बोरी DAP और यूरिया जब्त

नईदुनिया न्यूज, सिलवानी। शुक्रवार को प्रशासन ने सिलवानी क्षेत्र में खाद की अवैध आवाजाही और भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की। किसानों की शिकायत पर एसडीएम हर्षल चौधरी तथा नायब तहसीलदार की टीम ने स्टेट हाइवे 15 स्थित सुंदरम वेयरहाउस का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान 135 बोरी डीएपी और यूरिया बिना पर्चा-रसीद के ट्रैक्टर-ट्राली में भरी मिली। इस दौरान वेयरहाउस प्रभारी अनुपस्थित पाए गए। किसानों ने जांच अधिकारियों के सामने कर्मचारियों पर कालाबाजारी में मौखिक संलिप्तता के आरोप भी लगाए।

जांच शुरू

उसी दिन दूसरी कार्रवाई में सिलवानी-सागर मार्ग पर ग्राम सियरमऊ के पास दीवान बाबा के समीप प्रशासन ने 100 बोरी खाद से भरी ट्राली जब्त की। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने ट्राली सहित खाद को पुलिस थाने में सुपुर्द कराया।एसडीएम हर्षल चौधरी ने बताया कि दोनों ही मामलों में खाद जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है।