मंडीदीप फोम फैक्ट्री में भीषण आग, भोपाल-नर्मदापुरम से बुलाई गईं दमकलें

नईदुनिया, प्रतिनिधि, रायसेन। राजधानी भोपाल से सटी औद्योगिक नगरी मंडीदीप में शनिवार शाम अनन्या पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। नगर पालिका की दमकलों के साथ ही भोपाल, नर्मदापुरम, बुधनी और मंडीदीप की कंपनियों से दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं।

आसमान काला हो गया अनन्या कंपनी में फोम के गद्दे बनाए जाते हैं। आग की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर का आसमान काला हो गया और लपटें दूर से दिखाई दे रही थीं। 100 से अधिक दमकलों का पानी डाले जाने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका।