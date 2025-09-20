मेरी खबरें
    मंडीदीप फोम फैक्ट्री में भीषण आग, भोपाल-नर्मदापुरम से बुलाई गईं दमकलें

    राजधानी भोपाल से सटी औद्योगिक नगरी मंडीदीप में शनिवार शाम अनन्या पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। नगर पालिका की दमकलों के साथ ही भोपाल, नर्मदापुरम, बुधनी और मंडीदीप की कंपनियों से दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 11:18:46 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 11:19:31 PM (IST)
    HighLights

    1. मंडीदीप में शनिवार शाम अनन्या पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई
    2. 100 से अधिक दमकलों का पानी डाले जाने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका
    3. गौरतलब है कि वर्ष 2020 में भी इसी कंपनी में अग्निकांड हुआ था

    नईदुनिया, प्रतिनिधि, रायसेन। राजधानी भोपाल से सटी औद्योगिक नगरी मंडीदीप में शनिवार शाम अनन्या पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। नगर पालिका की दमकलों के साथ ही भोपाल, नर्मदापुरम, बुधनी और मंडीदीप की कंपनियों से दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं।

    आसमान काला हो गया

    अनन्या कंपनी में फोम के गद्दे बनाए जाते हैं। आग की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर का आसमान काला हो गया और लपटें दूर से दिखाई दे रही थीं। 100 से अधिक दमकलों का पानी डाले जाने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका।

    साल 2008 में भी हो चुका है ऐसा कांड

    गौरतलब है कि वर्ष 2020 में भी इसी कंपनी में अग्निकांड हुआ था, जिसमें ढाई से तीन करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। खास बात यह है कि 18 अप्रैल 2020 को भी शनिवार था और मौजूदा हादसा भी शनिवार को ही घटित हुआ।

    यह फैक्ट्री मंडीदीप एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष राजीव अग्रवाल की बताई जा रही है। आग लगने के कारणों को लेकर फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है, हालांकि कुछ लोग शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जता रहे हैं।

