Instagram पर प्यार, पति-बच्चों को छोड़ दिल्ली पहुंची महिला, प्रेमी ने पीटकर पति से मांगी फिरौती

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। खिलचीपुर क्षेत्र की महिला की इंस्टाग्राम पर दिल्ली निवासी युवक से दोस्ती हुई। दोस्ती जल्द ही प्यार में तब्दील हो गई। युवक ने महिला को लग्जरी लाइफस्टाइल के सपने दिखाए। इसके बाद महिला पति, दो बच्चों व परिवार को छोड़कर दिल्ली जा पहुंची। वहां युवक ने महिला को बंधक बनाकर मारपीट की। महिला के साथ मारपीट का वीडियो पति को भेजकर 20 हजार रुपये फिरौती मांगी। महिला जैसे-तैसे छूटकर सूरत पहुंची। वहां से इंदौर आई। इंदौर से पुलिस व परिजन महिला को खिलचीपुर लेकर आए।

26 वर्षीय महिला 12 अगस्त को अस्पताल जाने की कहकर घर से निकली थी। इसके बाद गायब हो गई थी। घरवालों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। महिला के पति ने बताया कि महिला इंस्टाग्राम चलाती थी। महिला ने लौटकर बताया कि दो महीने पहले उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर दिल्ली निवासी रवि कुमार से हुई थी। बातचीत ने प्यार का रूप ले लिया और वह उस पर भरोसा करने लगी।

वीडियो पति को भेज 20 हजार रुपये मांगे

आरोपी ने महिला को अच्छे जीवन और बच्चों की अच्छी पढ़ाई-लिखाई के बारे में बोला। महिला ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंच गई। वहां रवि और उसके साथी ने पैसों के लिए बेरहमी से पीटा। जो पैसे महिला के पास थे, वो भी ले लिए। मारपीट के कारण जब खून बहने लगा, तो वीडियो बनाकर पति को भेज दिया और 20 हजार रुपये मांगे। महिला के पति ने बताया कि पहले आरोपित ने मुझे फोन करके कहा कि तुम्हारी पत्नी हमारे पास है। 5 हजार दे दो, तो अभी छोड़ देंगे। इसके बाद व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से वीडियो आया।

ऐसे पहुंची इंदौर तक

वीडियो में महिला कमरे में पड़ी खून से लथपथ दिख रही थी। वीडियो के साथ एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजी गई, जिसमें 20 हजार रुपये की मांग की गई। महिला दिल्ली से जैसे-तैसे आरोपितों के चंगुल से निकलकर ट्रेन में बैठकर सूरत पहुंची। पिता ने बताया कि तब उसका फोन बंद आ रहा था। 17 अगस्त को फोन लगा। बात की, तो उसने बताया कि वह आटो में बैठी है। पति ने आटो वाले से बात की। आटो वाले ने भोपाल की ट्रेन में बैठाया, वहां से महिला दूसरी ट्रेन पकड़कर इंदौर पहुंची।