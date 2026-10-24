विधायक सुरेंद्र पटवा ने रायसेन में लोगों को कहा ‘रावण रूपी’, विवाद बढ़ने पर अगले दिन सोशल मीडिया पर जताया खेद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज में आयोजित विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम के मंच से भोजपुर के भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा की जुबान फिसलने का मामला सामने आया है। राम और रावण के प्रसंग पर बोलते हुए विधायक पटवा ने कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता को ही 'रावण रूपी' कह दिया।

इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे जनता का अपमान करार दिया। विवाद गहराता देख विधायक ने अगले दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर अपनी इस 'मानवीय त्रुटि' के लिए खेद व्यक्त किया है।

मंच से संबोधन के दौरान फिसली जुबान

जानकारी के अनुसार, औबेदुल्लागंज में विजयादशमी के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंच से उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा राम-रावण प्रसंग पर बोल रहे थे। इसी दौरान संबोधन के प्रवाह में उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने सामने बैठी जनता को ‘रावण रूपी’ कहकर संबोधित कर दिया।

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