रायसेन में धान की थ्रेसिंग के दौरान भूसा उड़ाने को लेकर खूनी संघर्ष, एक की मौत; दूसरा गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। तहसील के ग्राम बीकलपुर में गुरुवार को धान की थ्रेसिंग के दौरान भूसे की दिशा और थ्रेसर मशीन को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से जमकर मारपीट हुई। इस संघर्ष में गणेशाराम रघुवंशी की मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष के सुरेंद्र रघुवंशी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रायसेन रेफर किया गया है।

गंभीर घायल सुरेंद्र रघुवंशी को सिलवानी से रायसेन रेफर किया गया जानकारी के अनुसार ग्राम बीकलपुर में गुरुवार को खेत पर धान की थ्रेसिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान थ्रेसर मशीन की दिशा और भूसा किस ओर उड़ रहा है, इस बात को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान गणेशाराम रघुवंशी, पिता हाकम रघुवंशी को गंभीर चोटें आईं।