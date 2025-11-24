मेरी खबरें
    रायसेन में भीषण सड़क हादसा: बाइक सवार 200 मीटर तक कार के शीशे में लटका रहा, एक युवक की मौत

    शहर के सागर रोड स्थित अमरावत के पास रविवार रात 8 बजे एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए।

    रायसेन में भीषण सड़क हादसा: बाइक सवार 200 मीटर तक कार के शीशे में लटका रहा, एक युवक की मौत
    रायसेन में भीषण सड़क हादसा

    नईदुनिया प्रतिनिधि,रायसेन। शहर के सागर रोड स्थित अमरावत के पास रविवार रात 8 बजे एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए।

    पुलिस ने जब्त की कार

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दो लोग सड़क पर गिर गए, वहीं एक व्यक्ति उछलकर कार के आगे के शीशे में फंस गया। इसके बावजूद, कार चालक करीब 200 मीटर तक वाहन चलाता रहा। हालांकि, कुछ दूरी पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार को जब्त कर लिया।


    घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने अमरावत में चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी मृतक बाइक चालक अमित अहिरवार के परिजनों को आर्थिक सहायता और आरोपी कार चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

    पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वसन

    सूचना मिलने पर एसडीएम मनीष शर्मा, एसडीओपी प्रतिभा शर्मा और थाना प्रभारी नरेंद्र गोयल मौके पर पहुंचे। एसडीओपी प्रतिभा शर्मा ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया।

    पुलिस प्रशासन ने हादसे में घायल हुए दो लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया। मृतक अमित अहिरवार के शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी में रखवाया गया है। तीनों बाइक सवार बनखेड़ी के निवासी थे और बाइक से रायसेन की ओर आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

