भावांतर योजना का लाभ लेने वाले यूपी के व्यापारी पर FIR, मंडी सचिव को भी निलंबित करने का नोटिस जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति द्वारा एमपी का किसान बनकर सागर कृषि उपज मंडी में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना का फर्जी तरीके से लाभ प्राप्त करने के प्रयास पर जिला प्रशासन ने उसे पकड़ लिया है। जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए मोतीनगर थाना में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं यह लापरवाही सामने आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा मंडी सचिव को भी निलंबित करने का नोटिस जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश के व्यापारी पर एफआईआर एसडीएम अमन मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर संदीप जीआर को कहीं से सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने यहां जांच कराई। एसडीएम अमन मिश्रा ने बताया कि मंडी प्रांगण, सागर में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत विक्रय हेतु आने वाले कृषकों की सतत निगरानी की जा रही है। दिनांक 29-11-2025 को संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड, सागर आरपी चक्रवर्ती एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा भारसाधक अधिकारी मंडी, सागर अमन मिश्रा के नेतृत्व में मंडी गेट पर मंडी कर्मचारियों द्वारा की गई जांच के दौरान रानू जैन पुत्र राजकुमार जैन, निवासी मड़ावरा, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) ट्रैक्टर क्रमांक UP94AG8347 से सोयाबीन की 160 बोरियां, जिन्हें योजना अंतर्गत फर्जी तरीके से लाभ प्राप्त करने हेतु नन्हे सिंह, निवासी रहली, जिला सागर के नाम से दर्ज कराने का प्रयास करते पाया गया। मौके पर आरोपित के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर पुलिस थाना मोतीनगर में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) के तहत एफआइआर दर्ज कराई गई है।