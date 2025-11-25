रायसेन दुष्कर्म केस में CM का कड़ा एक्शन, आरोपी गिरफ्तार न होने पर SP पर गिरी गाज

नईदुनिया प्रतिनिधि रायसेन। जिले की गोहरगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पांजरा में 6 वर्षीय बालिका के साथ आरोपी सलमान ने दुष्कर्म किया, जिससे पूरे रायसेन जिले में आम नागरिकों के बीच भारी रोष है। रायसेन जिला मुख्यालय सहित गैरतगंज, सुल्तानपुर, बाड़ी, औबेदुलगंज, मंडीदीप में घटना को लेकर पूरा बाज़ार बंद रहा और हजारों लोगों ने पीड़ित बालिका के प्रति सहानुभूति जताते हुए आरोपित सलमान की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।
लगातार धरना-प्रदर्शन जारी है
गौहरगंज में चार दिनों से लगातार धरना-प्रदर्शन जारी है और आरोपित को पकड़ने की मांग की जा रही है, परंतु अब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रात 8:15 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंचे और घटित हो रहे अपराधों की समीक्षा करते हुए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
पुलिस अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश
इसी दौरान रायसेन जिले के पांजरा गांव की घटना पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए रायसेन पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी किए। उन्हें पुलिस मुख्यालय भोपाल में अटैच किया गया है। बता दें कि 15 पुलिस टीम गठित होने के बावजूद भी अभी तक आरोपित पुलिस पकड़ से बाहर है, जिससे लोगों में और नाराजगी बढ़ती जा रही है।
वहीं दूसरी ओर, 26 नवंबर बुधवार को तहसील मुख्यालय गोहरगंज में इस घटना के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। इसे देखते हुए सीएम ने पुलिस महकमे की कमजोरी मानते हुए विभाग के पुलिस कप्तान को ही हटा दिया है। गौहरगंज की यह घटना जिला और पुलिस प्रशासन दोनों के लिए चुनौती बन गई है।
आयुष तोमर नए एसपी
रायसेन जिला पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे (2016 बैच) को हटाकर पुलिस मुख्यालय, भोपाल में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी आयुष तोमर, जो वर्तमान में पुलिस उपमहानिरीक्षक (जोन-1) नगर पुलिस, भोपाल के पद पर थे, उनको रायसेन जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।
