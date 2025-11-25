रायसेन दुष्कर्म केस में CM का कड़ा एक्शन, आरोपी गिरफ्तार न होने पर SP पर गिरी गाज

नईदुनिया प्रतिनिधि रायसेन। जिले की गोहरगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पांजरा में 6 वर्षीय बालिका के साथ आरोपी सलमान ने दुष्कर्म किया, जिससे पूरे रायसेन जिले में आम नागरिकों के बीच भारी रोष है। रायसेन जिला मुख्यालय सहित गैरतगंज, सुल्तानपुर, बाड़ी, औबेदुलगंज, मंडीदीप में घटना को लेकर पूरा बाज़ार बंद रहा और हजारों लोगों ने पीड़ित बालिका के प्रति सहानुभूति जताते हुए आरोपित सलमान की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।

लगातार धरना-प्रदर्शन जारी है गौहरगंज में चार दिनों से लगातार धरना-प्रदर्शन जारी है और आरोपित को पकड़ने की मांग की जा रही है, परंतु अब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रात 8:15 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंचे और घटित हो रहे अपराधों की समीक्षा करते हुए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।