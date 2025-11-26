Raisen Crime News: बड़ा शातिर निकला रायसेन में मासूम से रेप का आरोपी सलमान, 8 दिन पहले बंद कर लिया था मोबाइल

नवदुनिया न्यूज, मंडीदीप। रायसेन की गौहरगंज तहसील के एक गांव में छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला आरोपित सलमान इतना शातिर है कि उसने घटना के आठ दिन पहले से अपना मोबाइल बंद कर लिया था। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि यह घिनौना कृत्य (Raisen Crime News) उसकी सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रही है।
प्राप्त जानकारी अनुसार 12 नवंबर से आरोपी सलमान का मोबाइल बंद है। पुलिस की कई टीमें उसे पकड़ने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही हैं। इस संबंध में हटाए जाने से पूर्व पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे से नवदुनिया ने बातचीत में कुछ सवाल किए।
जवाब : आरोपित सलमान मोबाइल का कम ही इस्तेमाल करता है। घटना के एक सप्ताह पहले 12 नवम्बर को आखिरी बार मोबाइल का इस्तेमाल किया था, उसी दिन से आज तक सेलफोन बंद है।
जवाब : आरोपित को पकड़ने के लिए 15 टीमों में लगभग 200 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी (MP News) लगे हैं। कोई टीम सीसीटीवी कैमरे देख रही हैं। कोई सूचना की तस्दीक पर लगी है, कोई सर्चिग कर रही है, एक टेक्निकल टीम भी कार्यरत है। साथ ही अलग-अलग जंगलों में ड्रोन की मदद से सर्चिंग ऑपरेशन भी चल रहा है, कानून व्यवस्था पर भी पुलिस की नजर है।
जवाब : लोगों का आक्रोश अपनी जगह जायज है हम संगठनों एवं प्रभावशाली लोगों से बात कर रहे हैं। जनता भी चाहती है आरोपित जल्दी पकड़ा जाए, हम भी उसे पकड़ने के हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। वैसे रिजर्व पुलिस बल के अलावा रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा एवं बैतूल जिले का पुलिस बल मौजूद है।
जवाब : यह मायने नहीं रखता हमारे लिए नींद से अधिक जरूरी है आरोपित को ट्रेस कर पकड़ना, वैसे चार दिन में मुश्किल से आठ से दस घंटा ही सो पाया हूं।
जवाब : अभी तक तो कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं लगा, टीमें निरन्तर कार्य कर रही हैं। भरोसा रखिए, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे।