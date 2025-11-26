मेरी खबरें
    Raisen Crime News: बड़ा शातिर निकला रायसेन में मासूम से रेप का आरोपी सलमान, 8 दिन पहले बंद कर लिया था मोबाइल

    Raisen MP Crime News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की गौहरगंज तहसील के गांव में मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी ने यह सब सोची समझी साजिश के तहत किया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि उसने घटना से 8 दिन पहले 12 नवंबर को ही अपना मोबाइल बंद कर लिया था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 10:32:35 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 11:19:45 AM (IST)
    पुलिस आस-पास के जंगलों में भी उसकी तलाश कर रही है।

    HighLights

    1. 15 टीमों में 200 पुलिसकर्मी कर रहे हैं आरोपी की तलाश।
    2. गिरफ्तारी ना होने से विरोध पर रायसेन एसपी को हटाया।
    3. गौहरगंज में प्रदर्शन के बाद कई जिलों से आया पुलिस बल।

    नवदुनिया न्यूज, मंडीदीप। रायसेन की गौहरगंज तहसील के एक गांव में छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला आरोपित सलमान इतना शातिर है कि उसने घटना के आठ दिन पहले से अपना मोबाइल बंद कर लिया था। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि यह घिनौना कृत्य (Raisen Crime News) उसकी सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रही है।

    प्राप्त जानकारी अनुसार 12 नवंबर से आरोपी सलमान का मोबाइल बंद है। पुलिस की कई टीमें उसे पकड़ने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही हैं। इस संबंध में हटाए जाने से पूर्व पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे से नवदुनिया ने बातचीत में कुछ सवाल किए।


    सवाल : क्या आरोपित इतना शातिर है जो हाईटेक पुलिस की पहुंच से दूर है?

    जवाब : आरोपित सलमान मोबाइल का कम ही इस्तेमाल करता है। घटना के एक सप्ताह पहले 12 नवम्बर को आखिरी बार मोबाइल का इस्तेमाल किया था, उसी दिन से आज तक सेलफोन बंद है।

    सवाल : कितनी टीमें लगी हैं और क्या-क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं?

    जवाब : आरोपित को पकड़ने के लिए 15 टीमों में लगभग 200 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी (MP News) लगे हैं। कोई टीम सीसीटीवी कैमरे देख रही हैं। कोई सूचना की तस्दीक पर लगी है, कोई सर्चिग कर रही है, एक टेक्निकल टीम भी कार्यरत है। साथ ही अलग-अलग जंगलों में ड्रोन की मदद से सर्चिंग ऑपरेशन भी चल रहा है, कानून व्यवस्था पर भी पुलिस की नजर है।

    सवाल : बुधवार को गौहरगंज में प्रदर्शन होने जा रहा है, उसकी क्या तैयारी है?

    जवाब : लोगों का आक्रोश अपनी जगह जायज है हम संगठनों एवं प्रभावशाली लोगों से बात कर रहे हैं। जनता भी चाहती है आरोपित जल्दी पकड़ा जाए, हम भी उसे पकड़ने के हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। वैसे रिजर्व पुलिस बल के अलावा रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा एवं बैतूल जिले का पुलिस बल मौजूद है।

    सवाल : घटना को 96 घंटे हो गए, कितने घंटा सोए होंगे?

    जवाब : यह मायने नहीं रखता हमारे लिए नींद से अधिक जरूरी है आरोपित को ट्रेस कर पकड़ना, वैसे चार दिन में मुश्किल से आठ से दस घंटा ही सो पाया हूं।

    सवाल : आरोपित का अब तक कोई सुराग लगा क्या?

    जवाब : अभी तक तो कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं लगा, टीमें निरन्तर कार्य कर रही हैं। भरोसा रखिए, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे।

