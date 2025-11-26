Raisen Crime News: बड़ा शातिर निकला रायसेन में मासूम से रेप का आरोपी सलमान, 8 दिन पहले बंद कर लिया था मोबाइल

नवदुनिया न्यूज, मंडीदीप। रायसेन की गौहरगंज तहसील के एक गांव में छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला आरोपित सलमान इतना शातिर है कि उसने घटना के आठ दिन पहले से अपना मोबाइल बंद कर लिया था। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि यह घिनौना कृत्य (Raisen Crime News) उसकी सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रही है।

प्राप्त जानकारी अनुसार 12 नवंबर से आरोपी सलमान का मोबाइल बंद है। पुलिस की कई टीमें उसे पकड़ने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही हैं। इस संबंध में हटाए जाने से पूर्व पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे से नवदुनिया ने बातचीत में कुछ सवाल किए।