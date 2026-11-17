राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले की देवरी तहसील के पतई गांव में नर्मदा नदी किनारे पिछले सप्ताह मिले करीब 6.5 करोड़ साल पुराने दांत और जबड़े की आकृति वाले जीवाश्म के अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग ने विशेषज्ञों की एक टीम गठित की है।

इसमें एंथ्रोपोलाजिस्ट (मानव विज्ञानी), जंतु विज्ञानी सहित अन्य विषयों के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। टीम जीवाश्म का परीक्षण करने के साथ ही आसपास के क्षेत्र का भी सर्वे करेगी, ताकि पता लग सके कि यह जबड़ा किस जीव का है और इस क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल से जुड़े अन्य अवशेष भी मौजूद हैं या नहीं।