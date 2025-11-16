मेरी खबरें
    MP के रायसेन जिले में कार की टक्कर से पलटी ट्रैक्टर ट्राली, 24 लोग घायल; 7 की हालत गंभीर

    मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सुल्तानगंज-बेगमगंज रोड पर शनिवार रात कार और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में 24 लोग घायल हो गए। इनमें से सात लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे खेत में जा गिरी।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 10:51:23 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 10:54:15 AM (IST)
    दुर्घटना में कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    नईदुनिया प्रतिनधि‍, रायसेन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सुल्तानगंज-बेगमगंज मार्ग पर शनिवार रात में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर दर्शन के लिए जा रहे तीर्थयात्री घायल हो गए। हादसा इंडियन गैस एजेंसी के समीप उस वक्त हुआ जब मोदकपुर गांव से करीब 40 लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर सागर जिले के बंडा क्षेत्र के नोनिया गांव स्थित कुएं के दर्शन के लिए निकले थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने ट्रॉली को सीधी टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी तेज थी कि यात्रियों से भरी ट्रॉली मौके पर पलट गई। हादसे में ट्रॉली में सवार 24 यात्री घायल हो गए। इनमें सात की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार में सवार चार लोगों में से तीन मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार सवार लोग शराब के नशे में थे। गंभीर रूप से घायल गेंदालाल अहिरवार निवासी सिंगपुर गांव, गैरतगंज तहसील को प्राथमिक उपचार के बाद सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।


    घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को सुल्तानगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां से 25 घायलों को बेहतर उपचार के लिए सागर रेफर किया गया। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे खेत में जा गिरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

