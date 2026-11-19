नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। राष्ट्रीय राजमार्ग-146 पर सांची के मुख्य चौराहे पर गुरुवार रात उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब सड़क हादसे में दो युवकों की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने दोनों के शव चौराहे पर रखकर चक्काजाम कर दिया। इस दौरान हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई और सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात करीब 10 बजे मैथल ढाबे के सामने एक आयशर ट्रक ने दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में सोनू और सूरज कुशवाहा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक आपस में रिश्तेदार थे।