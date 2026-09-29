उज्जैन शाही मस्जिद विवाद में बड़ा खुलासा, AI के फर्जी वीडियो और फोटो से भड़का था हंगामा, कई पर FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। महाकुंभ सिंहस्थ 2028 की व्यापक तैयारियों के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण अभियान के दौरान उज्जैन स्थित ऐतिहासिक शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने की कार्रवाई में हुए हंगामे को लेकर चौकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस समूचे घटनाक्रम और हिंसा के पीछे सोशल मीडिया पर वायरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा निर्मित भ्रामक तस्वीरों, फर्जी वीडियो और भड़काऊ संदेशों की मुख्य भूमिका रही है।

सोशल मीडिया पर यह झूठा और भ्रामक प्रचार किया प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया पर यह झूठा और भ्रामक प्रचार किया गया कि पूरी मस्जिद को जमींदोज किया जा रहा है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी और उग्र भीड़ मौके पर एकत्र हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ कर उपद्रवियों को तितर-बितर करना पड़ा था।

बाबरी मस्जिद से तुलना कर फैलाया गया भ्रम पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्वों ने शाही मस्जिद पर हो रही कार्रवाई की तुलना बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसे संवेदनशील मामलों से करते हुए भड़काऊ पोस्ट साझा किए थे। इसके अलावा, लोगों से मस्जिद परिसर पहुंचने और प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डालने की खुलेआम अपील की गई थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फर्जी व भड़काऊ सामग्री वायरल करने वाले तत्वों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं 196(1), 299, 353(2) और 3(5) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। पुलिस ने इंस्टाग्राम पर छत्री चौक पहुंचने की अपील करने वाले इमरान खान और देर रात मस्जिद के पास जुटने का आह्वान करने वाले आरिफ पठान सहित कई संदिग्धों की पहचान कर जांच तेज कर दी है।