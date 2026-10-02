राजगढ़ में 7 तहसीलों के 10 पटवारी सस्पेंड; फार्मर आईडी और स्वामित्व योजना में लापरवाही पड़ी भारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। फार्मर आईडी, फार्मर रजिस्ट्री और स्वामित्व योजना के काम में लापरवाही बरतने तथा लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर जिले के 10 पटवारियों को निलंबित किया गया है। कार्रवाई राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर-जीरापुर, सुठालिया, सारंगपुर और पचोर तहसील क्षेत्रों में की गई।

राजगढ़ के पटवारी सुंदरसिंह भिलाला को फार्मर आईडी और फार्मर रजिस्ट्री में अपेक्षित प्रगति नहीं करने, सीएम हेल्पलाइन पर संतोषजनक जवाब नहीं देने और अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर निलंबित किया गया।

वहीं, पटवारी परमानंद कुशवाह को करीब पांच सप्ताह से बिना सूचना अनुपस्थित रहने और नोटिस का जवाब नहीं देने पर निलंबित किया गया।

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