    By Rajesh SharmaEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 10:23:20 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 10:23:20 PM (IST)
    राजगढ़ में मौत बनकर दौड़ा ट्रक... बस को दूर तक घसीट ले गया ट्रक, हादसे में 18 घायल, रूह कंपा देने वाला CCTV वीडियो आया सामने
    राजगढ़ में मौत बनकर दौड़ा ट्रक।

    HighLights

    1. तलेन में ट्रक-बस की जोरदार भिड़ंत
    2. इकलेरा चौराहे पर मची चीख-पुकार
    3. राजगढ़ में बस हादसे में 18 यात्री जख्मी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। जिले के तलेन कस्बे के पास सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा घटित हुआ। इकलेरा चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने यात्री बस को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बस काफी दूर तक घिसटती चली गई। इस हृदयविदारक घटना में बस में सवार 18 यात्री घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया।

    तेज रफ्तार ट्रक ने बस को मारी टक्कर

    जानकारी के अनुसार, शिव शक्ति बस (क्रमांक MP-09, P-0229) सोमवार सुबह 20-22 यात्रियों को लेकर इकलेरा से इंदौर की ओर जा रही थी। जैसे ही बस पचोर-आष्टा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इकलेरा चौराहे पर पहुंची, तभी शुजालपुर की ओर से आ रहे माल से लदे एक ट्रक (क्रमांक UP-77, AT-6656) ने उसे किनारे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक बस को घसीटते हुए ले गया।


    राहगीर और बाइक सवार भी आए चपेट में

    इस अनियंत्रित ट्रक की चपेट में न केवल बस आई, बल्कि चौराहे पर मौजूद दो बाइक सवार और एक राहगीर भी इसकी जद में आ गए। हादसे में घायल सभी 18 यात्रियों को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। देर शाम इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह तेज रफ्तार ट्रक ने बस की दिशा को पूरी तरह बिगाड़ दिया और उसे घसीटा।

    प्रशासन की अनदेखी पर फूटा गुस्सा

    हादसे के बाद स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इकलेरा चौराहे पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। चौराहे पर गतिरोधक (Speed Breakers) का न होना इस हादसे का एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। लोगों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए चौराहे पर तत्काल स्पीड ब्रेकर और अन्य सुरक्षा संकेत लगाए जाएं।

