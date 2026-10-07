6 दिन पुरानी लाश, धड़ से अलग मिला सिर; राजगढ़-मलावर में दिल दहला देने वाली वारदात, पुलिस जांच में जुटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़/मलावर। घर से लापता एक एक युवती का सिर कटा शव मलावर थाना क्षेत्र में शमशेरपुर रोड पर मिला है। शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक राजगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र से एक युवति 30 सितंबर को घर से लापता हो गई थी।

युवति के घर से जाने के बाद ही से परिजनों द्वारा तलाश की जा रही थी। राजगढ़ कोतवाली में अपहरण व गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था।

धड़ से अलग पड़ी मिली गर्दन

मंगलवार दोपहर मलावर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जंगल में मलावर से 3 किलोमीटर दूर शमशेरपुरा रोड पर जंगल में एक युवति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

बताया जा रहा है की पकड़े गए युवक की निशानदेही पर राजगढ़ कोतवाली पुलिस और मलावर पुलिस ने दोपहर 2 बजे के लगभग घटनास्थल पर मलावर के जंगल में पहुंची, जहां युवती की लाश बरामद की गई।

लाश से बदबू आ रही थी और गर्दन धड़ से अलग पड़ी थी। पुलिस ने मौके से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर लिया आगे की जांच की जा रही है।

राजगढ़ की पुलिस टीम पहुंची

शव मिलने की सूचना मिलने के बाद राजगढ़ कोतवाली की पुलिस टीम मलावर पहुंची व फिर दोनों थाना क्षेत्र की पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया! घटना स्थल पर सिर धड़ अलग था। पुलिस द्वारा युवति की हत्या की आशंका जताई जा रही है।