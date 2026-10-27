उज्जैन-इंदौर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट, नए साल से बदले नंबर के साथ दौड़ेगी भिंड-रतलाम एक्सप्रेस, शेड्यूल जारी

राजेश शर्मा, नईदुनिया, राजगढ़। राजगढ़ जिले से होकर गुजरने वाली भिंड-रतलाम व रतलाम-भिंड एक्सप्रेस का नंबर अगले वर्ष 2027 में 1 जनवरी से बदलने जा रहा है। वर्तमान में जिन नंबरों के साथ गाड़ी संचालित हो रही है, अब जनवरी से वे नंबर हटा दिए जाएंगे, जबकि नए नंबर जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से आह्वान किया है कि नंबर बदलने की स्थिति में आप असमंजस में न पड़ें।

नए नंबरों से मिलेगी बुकिंग उल्लेखनीय है कि रतलाम से चलकर भिंड जाने वाली ट्रेन संख्या 21125 प्रतिदिन शाम 5.25 बजे रतलाम से भिंड के लिए रवाना होती है। यह गाड़ी राजगढ़ जिले के सारंगपुर, पचोर व ब्यावरा स्टेशनों से होकर गुजरती है। इस ट्रेन का गाड़ी संख्या बदलकर 11051 किया जा रहा है, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होगा।

इसी प्रकार भिंड से रतलाम के लिए जाने वाली गाड़ी संख्या 21126 प्रतिदिन शाम 5.20 बजे भिंड से रतलाम के लिए रवाना होती है। यह भी राजगढ़ जिले के ब्यावरा, पचोर व सारंगपुर रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती है। इसका नया नंबर 11052 किया गया है, जो 2 जनवरी से लागू रहेगा। रात 1.41 बजे पहुंचती है ब्यावरा, 2.32 बजे सारंगपुर गाड़ी संख्या 21126 भिंड से प्रतिदिन शाम 5.20 बजे रतलाम के लिए रवाना होती है, जो कि रात 7.40 बजे ग्वालियर पहुंचती है। इसके बाद वहां से बढ़कर रात 11.55 बजे गुना पहुंचती है व रात 12 बजे गुना से आगे बढ़ती है। जो कि रात 1.06 बजे चांचौड़ा पहुंचती है। वहां से रात 1.41 बजे राजगढ़ जिले के ब्यावरा स्टेशन पर पहुंचती है, जहां से दो मिनट के स्टॉपेज के बाद 1.43 बजे आगे बढ़ती है। जो कि रात 2.08 बजे पचोर पहुंचती है। वहां से 2.10 बजे बढ़ती है, जो कि रात 2.32 बजे सारंगपुर पहुंचती है। यहां से 2.34 बजे आगे बढ़ती है। इसके बाद सुबह 5 बजे उज्जैन व सुबह 10 बजे रतलाम पहुंचती है।