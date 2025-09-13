मेरी खबरें
    MP News: भाजपा नेता का भांजा निकला ISIS आतंकी, दिल्ली पुलिस ने राजगढ़ से किया गिरफ्तार

    आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले से 26 वर्षीय कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया है।

    By Rajesh Sharma
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 04:01:23 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 04:01:23 AM (IST)
    1. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले से 26 वर्षीय कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया है
    2. कामरान कुरैशी को 10 सितंबर की सुबह राजगढ़ जिले के ब्यावरा स्थित शहीद कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया
    3. वह पाकिस्तान हैंडलर के जरिए संचालित पैन-इंडिया टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था और ISIS के संपर्क में था

    राजगढ़/नई दिल्ली। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले से 26 वर्षीय कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि गिरफ्तार आतंकी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री सैयद वकार अली का भांजा है।

    10 सितंबर को हुई गिरफ्तारी

    सूत्रों के मुताबिक, कामरान कुरैशी को 10 सितंबर की सुबह राजगढ़ जिले के ब्यावरा स्थित शहीद कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में उसे अवैध हथियार खरीदने के मामले में पकड़ा गया था, लेकिन आगे की छानबीन में सामने आया कि वह पाकिस्तान हैंडलर के जरिए संचालित पैन-इंडिया टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था और ISIS के संपर्क में था।

    WhatsApp ग्रुप के जरिये जुड़ा नेटवर्क से

    जांच में पता चला कि कामरान, आतंकी अशहर दानिश (झारखंड) के संपर्क में था और एक WhatsApp ग्रुप के जरिए आतंकवाद से जुड़ा। इस ग्रुप में तारिक मसूद, तारिक जमील और जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथी मौलवियों के वीडियो साझा किए जाते थे, ताकि युवाओं में चरमपंथी विचारधारा फैलाई जा सके।

    देशभर से कई आतंकी गिरफ्तार

    दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक कई आरोपियों को पकड़ा है। इनमें अशहर दानिश (बोकारो, झारखंड), आफताब कुरैशी (मुंबई), सूफियान अबुबकर खान (मुंब्रा, महाराष्ट्र), मोहम्मद हुजैफ यमन (तेलंगाना) और कामरान कुरैशी (राजगढ़, मध्यप्रदेश) शामिल हैं। सभी ने मिलकर गजवा-ए-हिंद के नाम पर टारगेटेड किलिंग्स की योजना बनाई थी।

    भाजपा ने किया एक्शन

    कामरान की गिरफ्तारी के बाद भाजपा भी एक्टिव हो गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष ज्ञानसिंह गुर्जर ने बताया कि जिला महामंत्री सैयद वकार अली को पद से हटाने और प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पार्टी का कहना है कि ऐसे तत्वों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    एक हफ्ते में दूसरी घटना

    ब्यावरा में एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी देशविरोधी गतिविधि सामने आई है। कुछ दिन पहले ईद मिलाद-उन-नबी के जुलूस के दौरान कुछ युवकों ने फिलिस्तीन-गाजा समर्थक स्टीकर लगाए थे। अब कामरान की गिरफ्तारी के बाद जिले में गुस्सा और डर दोनों का माहौल है।

