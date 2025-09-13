MP News: भाजपा नेता का भांजा निकला ISIS आतंकी, दिल्ली पुलिस ने राजगढ़ से किया गिरफ्तार

राजगढ़/नई दिल्ली। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले से 26 वर्षीय कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि गिरफ्तार आतंकी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री सैयद वकार अली का भांजा है।

10 सितंबर को हुई गिरफ्तारी सूत्रों के मुताबिक, कामरान कुरैशी को 10 सितंबर की सुबह राजगढ़ जिले के ब्यावरा स्थित शहीद कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में उसे अवैध हथियार खरीदने के मामले में पकड़ा गया था, लेकिन आगे की छानबीन में सामने आया कि वह पाकिस्तान हैंडलर के जरिए संचालित पैन-इंडिया टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था और ISIS के संपर्क में था।