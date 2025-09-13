MP में ड्रग फैक्ट्री का खुलासा... आगर-मालवा में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष निकला ड्रग तस्कर

नईदुनिया न्यूज, आगर-मालवा। तनोड़िया क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस की दबिश ने सबको चौंका दिया। दो गाड़ियों से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, मशीनरी और खतरनाक रसायन जब्त किए गए। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस मामले में भाजपा तनोड़िया मंडल उपाध्यक्ष राहुल आंजना का नाम सामने आया है।

पुलिस के मुताबिक, पंचायत से लेकर पार्टी स्तर तक जिम्मेदारी निभाने वाला राहुल एक बड़े ड्रग नेटवर्क में शामिल था। एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8 और 22 के तहत मामला दर्ज कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी राहुल आंजना फरार है।

पुलिस की कार्रवाई

आगर कोतवाली पुलिस ने मारुति अर्टिगा और इग्निस गाड़ियों से जब्त किया-

9.250 किलो केटामाइन

6 ग्राम एमडी ड्रग

12.100 किलो अमोनियम क्लोराइड पाउडर

35 लीटर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल

ड्रग बनाने की मशीन और उपकरण

पुलिस का कहना है कि यह कोई छोटा धंधा नहीं, बल्कि फैक्ट्री स्तर पर एमडी ड्रग की तैयारी और सप्लाई की जा रही थी।

गिरफ्तार और फरार आरोपी

पुलिस ने मौके से ईश्वर मालवीय और दौलत सिंह आंजना को गिरफ्तार किया है। छापे के दौरान राहुल आंजना भाग निकला। उसके घर और ठिकानों से कई संदिग्ध दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और मोबाइल डेटा बरामद हुए हैं। मोबाइल कॉल डिटेल और बैंक खातों से पिछले दो साल में भारी रकम के लेन-देन का खुलासा हुआ है।

करोड़ों का धंधा

विशेषज्ञों का कहना है कि एक किलो केटामाइन से लगभग 10 किलो एमडी (मेफेड्रोन) तैयार किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में अमोनियम नाइट्रेट और स्प्रिट का उपयोग होता है। बरामद माल से साफ है कि पूरा नेटवर्क करोड़ों रुपये का कारोबार कर रहा था।