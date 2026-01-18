इंदौर-अहमदाबाद फोरलेन पर ओवरटेक करने के चक्कर में पलटी बस, 12 यात्री घायल

राजगढ़, नईदुनिया प्रतिनिधि। इंदौर-अहमदाबाद फोरलेन स्थित धुलेट से दत्तीगांव की ओर जाने वाले मार्ग पर रविवार अलसुबह करीब 5 बजे एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस में करीब 36 यात्री सवार थे। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई, हालांकि 10 से 12 यात्रियों को हल्की चोटें आने की जानकारी सामने आई है।

घटना की सूचना मिलते ही राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकाला और तत्काल उपचार के लिए नजदीकी कंचन हॉस्पिटल भेजा, जहां सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायल खतरे से बाहर हैं।

बस चालक राजस्थान निवासी रूपलाल ने बताया कि यात्री बस (क्रमांक AR 11 D 7775) जबलपुर से अहमदाबाद की ओर जा रही थी। धुलेट से कुछ दूरी आगे बढ़ने पर आगे चल रही एक आयशर वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान आयशर चालक ने अचानक वाहन को बाईं ओर दबा दिया, जिससे बस सड़क से नीचे उतर गई और असंतुलित होकर पलट गई।

हादसे के समय बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार गूंज उठी। मौके से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची।

पुलिस कर रही मामले की जांच

थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। बस में सवार यात्रियों में से करीब 10 से 12 को हल्की चोटें आई हैं। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और वे सुरक्षित हैं। दुर्घटनाग्रस्त बस को क्रेन की सहायता से सड़क किनारे से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।