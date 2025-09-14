MP के अस्पताल में बवाल... मरीज की मौत होने पर गुस्साई मां ने महिला डॉक्टर को पीटा, फाड़े कपड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। जिले के माचलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज की मौत से गुस्साए स्वजनों ने महिला चिकित्सक पर हमला कर दिया। उसे दौड़ाकर पीटा और कपड़े तक फाड़ दिए। विरोध में नगर के मेडिकल स्टोर और पैथोलाजी लैब वालों ने अपने संस्थान तीन घंटे तक बंद रखे। महिला डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

मरीज के मौत पर किया हंगामा माचलपुर के अरविंद को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। स्थिति बिगड़ती देखकर डॉक्टर ने उसे राजस्थान के झालावाड़ रेफर कर दिया। स्वजन झालावाड़ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही मरीज की मौत हो गई। लौटते समय परिजन घर न जाकर सीधे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया।