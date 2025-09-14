मेरी खबरें
    MP के अस्पताल में बवाल... मरीज की मौत होने पर गुस्साई मां ने महिला डॉक्टर को पीटा, फाड़े कपड़े

    MP News: माचलपुर के अरविंद को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। स्थिति बिगड़ती देखकर डॉक्टर ने उसे राजस्थान के झालावाड़ रेफर कर दिया। स्वजन झालावाड़ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही मरीज की मौत हो गई। लौटते समय परिजन घर न जाकर सीधे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया।

    By Rajesh Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 10:45:49 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 10:45:49 PM (IST)
    

    1. अस्पताल में महिला चिकित्सक से मारपीट
    2. मरीज की मौत से गुस्साए स्वजन का हंगामा
    3. घटना के विरोध में बंद रहे मेडिकल स्टोर्स

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। जिले के माचलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज की मौत से गुस्साए स्वजनों ने महिला चिकित्सक पर हमला कर दिया। उसे दौड़ाकर पीटा और कपड़े तक फाड़ दिए। विरोध में नगर के मेडिकल स्टोर और पैथोलाजी लैब वालों ने अपने संस्थान तीन घंटे तक बंद रखे। महिला डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    मरीज के मौत पर किया हंगामा

    माचलपुर के अरविंद को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। स्थिति बिगड़ती देखकर डॉक्टर ने उसे राजस्थान के झालावाड़ रेफर कर दिया। स्वजन झालावाड़ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही मरीज की मौत हो गई। लौटते समय परिजन घर न जाकर सीधे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया।

    मृतक की मां ने डॉक्टर से की मारपीट

    मृतक की मां द्रोपदी बाई ने डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लगाया। खतरा भांपकर डॉ. पायल पाटीदार ने अस्पताल के कक्ष में छिपने की कोशिश की, लेकिन स्वजन ने वहां घुसकर धक्कामुक्की और मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान उनके कपड़े तक फट गए।

    घटना के विरोध में बंद रही मेडिकल स्टोर्स, लैब

    इस घटना के बाद रविवार को नगर के केमिस्ट एसोसिएशन ने विरोध प्रकट करते हुए अपनी मेडिकल स्टोर व लेब तीन घंटे के लिए बंद कर जिला कलेक्टर के नाम का एक ज्ञापन नायब तहसीलदार व थाना प्रभारी को उचित कार्यवाही की मांग की। भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृति न हो, क्योंकि कोई भी डॉक्टर मरीज की जान नहीं ले सकता है।

    मृतक की मां के खिलाफ FIR दर्ज

    थाना प्रभारी माचलपुर पूजा परिहार ने कहा कि मृतक की मां द्रोपदी बाई पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने व डॉक्टर से अभद्रता को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है, गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी।

