    मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा : सूची में MLA की दोनो पत्नियां, भाजपा नेत्री का नाम, कांग्रेस ने सवाल उठाए तो मची खलबली

    मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अब विधायकों के परिवारजन और भाजपा नेता भी लाभार्थी बनने लगे हैं। राजगढ़ जिले से सोमवार को 179 तीर्थयात्रियों का एक दल असम स्थित मां कामाख्या धाम के दर्शन के लिए रवाना होगा। इसमें खिलचीपुर के भाजपा विधायक हजारीलाल दांगी की दोनों पत्नियों का भी नाम है।

    By Rajesh Sharma
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 10:02:26 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 10:02:25 PM (IST)
    मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अब विधायकों के परिवारजन और भाजपा नेता भी लाभार्थी बनने लगे हैं। राजगढ़ जिले से सोमवार को 179 तीर्थयात्रियों का एक दल असम स्थित मां कामाख्या धाम के दर्शन के लिए रवाना होगा। इसमें खिलचीपुर के भाजपा विधायक हजारीलाल दांगी की दोनों पत्नियों का भी नाम है। भाजपा की एक महिला नेत्री का नाम भी इस सूची में शामिल है।

    कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सवाल उठाए

    कांग्रेस जिलाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने तीर्थयात्रियों की सूची में भाजपा विधायक की पत्नियों का नाम होने पर सवाल उठाए। उन्होंने सूची सार्वजनिक करते हुए कहा कि कलेक्टर ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए लाभार्थियों की लिस्ट जारी की है, इसमें भाजपा विधायक हजारी लाल दांगी की पत्नियों- ज्योत्सना दांगी और सरदार बाई के नाम भी हैं। एक का निवास जीरापुर लिखा है, दूसरी का काशीखेड़ी।

    जानबूझकर लाभ पहुंचाने का आरोप

    प्रियव्रत ने कहा कि विधायक की पहली पत्नी ज्योत्सना सरकारी सेवा में रही हैं, इसलिए वह आयकर दाता हैं। जबकि योजना में ऐसे व्यक्ति ही लाभार्थी बनाए जा सकते हैं, जो आयकर दाता न हों, ऐसे में उनके चयन से साफ है कि अधिकारियों ने जानबूझकर विधायक के परिवार को लाभ पहुंचाया है। इसके अतिरक्त प्रमुख व्यवसायी इंद्रा मूंदड़ा का भी नाम उस सूची में है, जो भाजपा की पदाधिकारी हैं।

    विधायक बोले- मुझे जानकारी ही नहीं

    अलबत्ता, खिलचीपुर विधायक हजारी लाल ने अपनी पत्नियों के तीर्थयात्रा पर जाने की जानकारी होने से इनकार किया है। विधायक ने कहा कि मुझे इस बारे में न कोई जानकारी है और न ही मैंने किसी को कोई नाम दिए हैं।

    संयुक्त कलेक्टर बोले- विधायक ने अब इनकार किया

    यात्रा प्रभारी और राजगढ़ के संयुक्त कलेक्टर वीरेंद्र दांगी का कहना है कि बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं, उसके बाद हमने चयन किया है। उम्र के प्रमाण पत्र लगे हैं। आधार कार्ड समग्र आइडी भी लगी है। आय को लेकर उन्होंने स्व-घोषणा पत्र दिया था, इसलिए चयन हुआ होगा। हालांकि यह मामला सामने आने के बाद विधायक ने पत्नियों के यात्रा पर जाने से इनकार कर दिया है।

    तीर्थ यात्रियों के लिए ये हैं नियम

    मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को धार्मिक स्थानों की यात्रा कराई जाती है। तय नियमों के अनुसार, यात्री मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, 60 वर्ष से अधिक आयु का हो। योजना के तहत पूर्व में यात्रा न की हो। यात्रा के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम हो। किसी संक्रामक रोग से पीड़ित न हो। आयकर दाता न हो।

