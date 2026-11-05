राजगढ़: जमानत के एवज में 3 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, वकीलों ने दबोचा तो लौटाई रकम

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। तहसील न्यायालय में जमानत के बदले रिश्वत मांगने के आरोप सामने आए हैं। वकीलों ने नायब तहसीलदार मनोहर कुल्हारे के बाबू राहुल पर एक पक्षकार से तीन हजार रुपये लेने और नायब तहसीलदार पर दूसरे वकील से पांच हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है।

मामला सामने आने के बाद वकीलों ने आरोपित बाबू को घेर लिया। उसके बाद उसने पक्षकार को रिश्वत के रुपये वापस लौटा दिए। मामला सामने आने पर बड़ी संख्या में वकील कलेक्ट्रेट पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया।

ये है मामला



